El excongresista César Combina aseguró que la única forma de obligar al presidente Pedro Castillo a responder por su interferencia en los ascensos de las Fuerza Armadas (FF.AA.) es a través de una moción de vacancia.

“La renuncia del ministro de Defensa (Walter Ayala) no basta. Aquí el excomandante general del Ejército (José Vizcarra) ha sindicado directamente al presidente y Castillo no es capaz de dar la cara. No da entrevistas, no tuitea, no niega los hechos. La moción de vacancia es la única forma de llevarlo al Congreso a responder”, señaló.

Combina agregó lo siguiente: “Sabemos que no se tienen los votos para vacar a Castillo, pero aprobando una moción de vacancia se puede citar al presidente al Congreso y eso es suficiente. Estoy seguro que habrá parlamentarios valientes que pondrán su firma en esta moción. Yo personalmente lo voy a solicitar ante el Congreso mediante una carta”.

Para Combina, estos hechos son de suma gravedad y no puede pasarse por alto. “Parece un modus operandi de Castillo, poner a un ministro que le haga el trabajo sucio de copar las instituciones y pagar favores políticos como ocurrió con Iber Maraví (ex titular de Trabajo) y Luis Barranzuela (extitular del Interior). Luego cuando estalla el escándalo, reemplazan al ministro y la mente maestra sigue actuando de forma criminal”, puntualizó.