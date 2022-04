Para conversar del desorden que se vive en el interior del país por los conflictos sociales, como los que ocurren en Las Bambas (Apurímac) y en Cuajone (Moquegua), Trome contactó con el analista político José Carlos Requena, quien ve culpa en el gobierno de Pedro Castillo, por el descuido y falta de esfuerzo para solucionarlo.

“En el caso de la conflictividad social creo que ha habido una gran negligencia, cuando tú comparas las cifras de conflictos, que se han mantenido en torno a 200, quizá 208, según la última cifra Defensorial, y lo comparas con las acciones colectivas de protesta que son los bloqueos de carreteras, algo que no es una cosa sostenida, pues las cifras de este segundo rubro se han disparado y están en más de 360″, señaló.

Dijo que: “además, lo puedes ver desde julio del 2021 (cuando Castillo asumió la presidencia), se ha incrementado de manera marcada, pues creo que te muestra una negligencia que habría que ver bien si es involuntaria o más bien planeada”.

“Involuntaria sería, simplemente, por falta de capacidades o planeada por si se quiere crear alguna situación como la que ya en algunos previos oficialistas se plantea. Esta idea que el congresista Guido Bellido tuitea de que la solución para todo es que se estatice”, agregó.

Asimismo, el experto se refirió a la crisis en el país: “Mientras no cambie la situación caótica en la que estamos, el pedido de adelanto de elecciones, vacancia o renuncia es entendible y tendría que revisarse”.

Según indicó: “En el mundo ideal, el presidente debería convocar a las personas más capacitadas. Sin duda hay muchas cosas por corregir, pero lamentablemente no estamos conduciéndonos a eso, sino que se está retrocediendo”.

“Entonces frente a esta situación, algunos plantean el adelanto de elecciones, otros plantean la renuncia, también se plantea la vacancia. Cualquier de estas salidas, que cambie la situación en la que estamos, es algo que tendrá que revisarse y ver sobre todo qué viene después”, reiteró.

Advirtió que si nos mantenemos así lo que vamos a ver es un ‘creciente deterioro’ de los avances que ha habido en los últimos años, en materia de servicio civil, económica y de clima de inversiones.

“Si se hace más difícil invertir en el país, no hay inversión privada, en consecuencia, no hay recurso para poder atender a la gente más necesitada. Creo que la pandemia nos ha expuesto una situación en la que hay muchas cosas por reformar, pero el camino que ha tomado el país no es precisamente el que solucione esos problemas”, comentó.

“Más bien se han puesto trabas en todo el desarrollo. Si uno ve cuál es la situación de la minería, de los principales proyectos de infraestructura y todo, pues no hay entorno propicio para generar los recursos que se solucione los problemas de la gente”, sentenció.