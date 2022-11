Uno de los presidentes de Consejo de Ministros más polémicas y confrontacionales ha sido, sin ninguna duda, Aníbal Torres Vásquez. Este chotano tenía una ametralladora en la boca, dispuesta a disparar frases fuertes a diestra y siniestra. Sino que lo sigan el cardenal Pedro Barreto o la conductora de Cuarto Poder, Sol Carreño, dos de sus innumerables víctimas. También ofrecía comentarios racistas y controvertidos.

ELOGIOS A ADOLFO HITLER

Aníbal Torres se presentó en un consejo descentralizado de Consejo de Ministros para hablar de la construcción de carreteras. Y no se le ocurrió mejor ejemplo que alabar el régimen de Adolfo Hitler en la Alemania nazi. “Les pongo un ejemplo. Italia, Alemania, eran igual que nosotros, pero en una oportunidad Adolfo Hitler visita el norte de Italia y (Benito) Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo”, dijo sin inmutarse.

SOL CARREÑO

El domingo 3 de noviembre pasado, durante una reunión que tuvo en Palacio de Gobierno con representantes de Huancavelica, se pasó de vueltas. Enterado de un reportaje de Cuarto Poder sobre las obras inconclusas de este gobierno, dijo esto: “Ustedes seguro han visto un programa de televisión el día domingo en la noche en donde una conductora [Sol Carreño] saca una carretera justamente en Huancavelica no asfaltada, y yo les pregunto: ¿es la única carretera que no está asfaltada en el Perú? Todo el Perú se encuentra así, esa es la realidad, eso hay que asfaltarlo. Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, no puede ser buena esposa, es mala hija, no puede ser buena hija, si tiene hijos solo está deformando a sus hijos, los cría con complejos de superioridad”.

CARDENAL MISERABLE

En abril pasado comenzó a hablar sobre el Acuerdo Nacional. El cardenal Pedro Barreto había hecho algunas críticas a la ineficacia de esta instancia para resolver la crisis política en el país. A Torres Vásquez le pareció mal y enfiló con todo, sin respecto a la sotana.

“Ahí tenemos un cura [...] el cura Valverde, perdón me equivoqué, el cura que es autoridad en Huancayo, que en este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona. Yo he conversado con él en días anteriores y él cree que uno es tonto, que no se da cuenta. Claro, lo que está es a favor de ese grupo de poder en el Perú, jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías, no menciona lo que estamos haciendo”. Días después intentó justificarse, pero ya era muy tarde.

‘MUCHACHITO TONTO’

En julio de 2021 era aún personero legal de Perú Libre y defendía los votos de Pedro Castillo. En ese contexto fue entrevistado por el periodista Mario Bryce, quien había postulado, sin éxito, al Congreso. Bryce le pregunta por la frase ‘correrán ríos de sangre’ que Torres lanzó si no se daba triunfador a Pedro Castillo en segunda vuelta. Esto fue como ají en una herida. El ahora expremier dijo: “Eso es lo que he dicho, y eso no ha dicho tu amigo (Jorge) Montoya y tampoco tu candidata. Seguramente tú estás acostumbrado a atarantar a la gente, conmigo no. Yo he dicho eso porque se está llevando ese proceso que va a conducir a un golpe de Estado. Están conduciendo a la sociedad a una guerra civil, ¿y qué crees que es? ¿En la guerra civil qué corre? ¿Agua?”.

Y agregó: “A mí no me vas a atarantar, estás hablando con gente. No es que tú vas a hablar barbaridad y media porque tienes el medio, engañando a la gente, y yo te escucharé. No, muchachito tonto, habla con la verdad y ley. Tú no eres la ley, los jueces no van a hacer lo que tú estás opinando o está opinando tu candidata o Montoya. Aquí en el Perú hay un ordenamiento jurídico”.

‘CORRERÁN RÍOS DE SANGRE’

Era finales de junio de 2021. Fuerza Popular y Renovación Nacional pugnaban por anular el triunfo de Perú Libre y exigían auditoría. Creían que había habido fraude y que Castillo ganó con trampa. En ese contexto entrevistaron otra vez a Torres, entonces vocero del mandatario. “Si están intentando un golpe y llevan a cabo ese golpe, no lo van a celebrar. Correrá mucha sangre en el país, pero fracasarán, no lo van a lograr”, señaló en Cuarto Poder.

