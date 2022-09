El presidente Pedro Castillo afronta una nueva polémica en su Gobierno luego de que el portal Centro Liber, proyecto de IPYS, informara que una persona identifcada como “Lay Vásquez Castillo” había viajado en el avión presidencial el pasado 23 de junio.

Este nombre llamó la atención por varios motivos. En primer lugar, ni el mencionado nombre ni el número de DNI al que se asocia aparece en los registros de Reniec. En segundo lugar, este nombre es muy similar al de Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente, prófugo de la justicia e investigado por el supuesto delito de organización criminal.

La revelación de Centro Liber

El medio tuvo acceso al manifiesto de pasajeros que abordaron el avión C27J, con matrícula FAP 328, operado por la Fuerza Aérea del Perú, el 23 de junio. En esta relación se registra el nombre y apellido, el cargo, así como el Documento Nacional de Identidad de aquellas personas autorizadas por el Despacho Presidencial para acudir en la comitiva junto al mandatario.

Entre los nombres que aparecen está el de “Lay Vásquez Castillo” junto al DNI 97069630; sin embargo, según este medio, estos datos no existirían en la base de datos del Reniec.

¿Lay, Yoni o Fray Vásquez Castillo?

Luego de que surgiera esta polémica, el ministro de Defensa, Daniel Barragán, dio una explicación de lo que pudo haber ocurrido. Según dijo ayer en conferencia de prensa afirmó que ocurrió un error en la consignación de los pasajeros del vuelo a Chiclayo que realizó el avión presidencial el pasado 23 de junio, y que, en lugar de aparecer el nombre “Yoni”, se consignó el nombre “Lay”.

“He visto los documentos de la casa militar, sale un documento oficial, pero cuando uno llega, y eso es normal, siempre hay variaciones en la relación de pasajeros, las variaciones se hacen a mano, cuando hacen la inscripción, la palabra que escriben es en vez de “Yoni”, por el apuro, con la letra mal hecha, yo lo leo y dice “Lay” entonces la señorita que pasa el despacho de manera oficial ella lee y dice “Lay” , manifestó.

Fray Vásquez es sobrino del presidente y es investigado por supuestamente integrar una organización criminal. Está prófugo de la justicia.

“Un nueve que parecía cuatro lo pasa como cuatro, entonces cuando uno ve el DNI parece otro número, entonces ella pone un nombre y un DNI que no corresponde, en el retorno aparece el nombre Yoni y el nombre Lay no porque no existe, y eso se corrobora con las personas que estuvieron en el avión ”, añadió.

Cabe indicar que Yoni Vásquez Castillo es hermano de Fray Vásquez Castillo y ha sido citado a la Comisión de Fiscalización para que responsa si viajó no a Chiclayo en la referida fecha.

Presidente Castillo niega todo

Con relación a esta publicación, el mandatario ha usado sus redes sociales para negar que Fray Vásquez haya viajado en el avión presidencial y ha calificado dicha versión como “patraña”.

“ La desesperación por el poder y deslegitimar al gobierno no tiene límites. Ahora la casta política y opositores, crean una mentira con medios amarillistas y serviles a las mafias, afirmando que Fray Vásquez se habría trasladado el 23 de junio a Chiclayo en el avión presidencial”, escribió el presidente en sus redes sociales.

“Rechazo rotundamente que el sr.Fray Vásquez haya viajado en el avión presidencial. Con esta patraña quieren afectar la gobernabilidad y democracia. Soy respetuoso del Estado de Derecho y la justicia. El documento ha sido manipulado para crear una situación que nunca ha existido”, añadió el mandatario.

