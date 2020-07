Un dictamen, que podría convertirse en ley, pero que no favorece a los endeudados ni a los ahorristas, aprobó la Comisión de Economía del Congreso. Trome conversó con el economista Jorge González Izquierdo, quien aclara que ‘no se trata de una congelación de deudas, sino de una reprogramación’.

“El proyecto buscaría ayudar a que la gente pague sus deudas financieras, y aunque es menos pernicioso que el que hizo la Comisión de Defensa del Consumidor, sigue siendo perjudicial, muy confuso y no se debe aprobar”, sostuvo.

Agregó: “Sino se daría el mensaje de que el Parlamento puede alterar las reglas de juego de la economía y eso crea una inestabilidad que ya está al tope y golpeará a todos”.

ANÁLISIS

La ayuda real debe ser con periodo de gracia.

“De 9 a 12 meses en que no se pague nada, mientras recupera su economía. Pero con ese proyecto, aún por periodo de emergencia, se tendría que pagar intereses normales (no moratorios), solo con límite de no pasar el 50% de la cuota mensual, pero sin respiro ni de un mes para pagar”.

Acabado el ‘Estado de emergencia’, diez días después se tendrá que empezar a pagar.

“Eso sería a partir del 10 de agosto. ¿Acaso para esa fecha la economía estará bien?”.

Debería bajar el costo de tasa de interés.

“Pero solo indica que no se suba la tasa, es decir, se mantendría, no bajará”.

Varios puntos confusos.

“Escondidito señala que, convertido en ley, hay 90 días adicionales en que se podría dejar de pagar. ¿Cómo es eso? Además, los que sí pueden pagar preferirán no hacerlo”.

Afectará la situación financiera de bancos y la oferta de créditos (serán más caros).

Martín Naranjo (presidente de Asbanc)

“El dictamen aprobado no se encuentra enfocado en los peruanos que han sido más afectados por la pandemia…”.

Víctor García Belaunde (excongresista)

“El BCR está en la obligación de regular el proceder de los bancos y evitar que impongan intereses de usura a sus clientes…”.