La primera dama de la Nación, Lilia Paredes Navarro, afirmó que se había alejado de sus labores en este rol debido a que sentía tristeza por la situación de su familia.

TE VA A INTERESAR: GRIPE AVIAR EN PERÚ: SAN FERNANDO ANUNCIA QUE SÍ ABRIRÁ PAVIFERIAS POR NAVIDAD

“En primer lugar quiero saludar a todas las personas y especialmente por la invitación que me hizo la señora alcaldesa de aquí, es una alegría estar acá con la labor de primera dama que por muchos días he dejado el trabajo porque he sentido mucha tristeza por lo que ha pasado con mi familia”, aseveró.

“Ahora estoy saliendo adelante y por eso agradezco a las autoridades, que han puesto el hombro día tras día en ayudar a las autoridades en los proyectos que han trabajado, he visto el programa de Foncodes que he visto que la gente más necesitada lo tiene, estoy agradecida por estas personas, se ha hecho con cariño y amor”, añadió.

Las declaraciones de Paredes Navarro se dieron luego de que participara en la entrega de un proyecto de infraestructura vial en el distrito de Vilque (Puno), además de cumplir otras actividades.

Sus declaraciones se dan cuando cuando se está a la espera de que el Congreso decida la admisión a debate de la tercera moción de vacancia contra el mandatario Pedro Castillo.

Los familiares de Lilia Paredes son investigados

La hermana de Lilia Paredes, Yenifer Paredes, es una joven de 27 años, a quien el presidente Pedro Castillo educó como una hija. Ella es investigada por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos. Como parte de este proceso, cumplió prisión preventiva.

David y Walter Paredes Navarro, hermanos de Lilia Paredes, son investigados por las declaraciones del empresario Hugo Espino, quien señaló a los hermanos de la primera dama habrían recibido dinero de Lilia Paredes para depositarle a su empresa para realizar obras.