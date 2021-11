Al considerar que ningún anuncio relevante se ha cumplido desde el Mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo, el sociólogo Sandro Venturo afirmó que lo que estamos viendo es un gran desorden en el Ejecutivo, que va a afectar y está afectando precisamente a las clases más necesitadas del país.

“Si yo escucho los discursos del presidente Castillo y de sus aliados de Perú Libre, de lo que tenía que ser este Gobierno y lo evalúo en función a lo que hoy día está sucediendo, yo solo encuentro un discurso vacío, y eso es lamentable no por el Gobierno, es lamentable por el país”, manifestó en Ideeleradio.

Venturo agregó lo siguiente: “Es lamentable por más de la mitad de un país, sobre todo el más pobre y el más rural que esperaba, efectivamente, que alguien del pueblo, con sensibilidad del pueblo, hiciera algo por el pueblo. Nada de eso estamos viendo. Lo que estamos viendo más bien es un gran desorden en el Ejecutivo, que va a afectar y está afectando precisamente a las clases más necesitadas del país”.

En otro momento, dijo que este es un Gobierno que ‘hace anuncios de alto volumen’, pero que en tres meses ‘no ha hecho nada relevante’. Subrayó que ningún anuncio importante se ha cumplido.

“De los anuncios del 28 de julio, ningún anuncio relevante se ha cumplido. El presidente Castillo sigue despachando en Palacio de Gobierno, no han avanzado nada en cambio constituyente, no se ha redefinido todavía nada la relación con el sector extractivo. Es un Gobierno que hace anuncios de alto volumen, pero que en la práctica, en tres meses, no ha hecho nada relevante”, sostuvo.

‘MEDIOCRES’

Venturo también manifestó que el Gobierno y el Congreso actual no tienen ninguna capacidad de representación ni de juego político. Indicó que estamos ante un deterioro drástico del sistema político.

“El gobierno de Castillo y el Congreso actual lo que nos están mostrando es que los actores políticos en el Perú siempre podían ser más mediocres, que no tienen ninguna capacidad de representación, ninguna capacidad de juego político. En esa medida estamos en un país descabezado”, remarcó.

Finalmente, precisó: “Mientras discutimos estas cosas anecdóticas de la política, la calle está en otra cosa. La calle está enfocada en reactivar la economía familiar, en salvarse de la epidemia como fuera. La calle está sobreviviendo, el campo está sobreviviendo, y hoy día la gente comienza a mirar por dónde puedo recuperar liquidez y salir de este entrampamiento”.