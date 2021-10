El dirigente de Perú Libre Arturo Cárdenas, conocido con el alias de ‘Pinturita’, habría fugado del país y se encontraría desde hace varios días en Bolivia, según información de fuentes judiciales e informes policiales sobre el seguimiento a este investigado, uno de los cinco prófugos por el caso Los Dinámicos del Centro.

Según informó Perú21, Cárdenas habría entrado a otro país según un informe emitido el 14 de octubre por el comandante PNP Luis Revilla, jefe de la Diviac en Mazamari.

Otras fuentes judiciales señalaron que el país de destino habría sido Bolivia, a donde habría llegado aprovechando que no había una alerta roja para su captura sino hasta hace pocos días.

El abogado de Arturo Cárdenas, Gustavo Carrasco, evitó dar detalles del paradero de su defendido, prófugo de la justicia desde el 6 de octubre, fecha en la cual se dictó 36 meses de prisión preventiva contra él y otros cuatro investigados del caso Los Dinámicos del Centro.

“Para no violar el secreto profesional y por el código ético que tiene el abogado con su patrocinado, no le puedo otorgar esa información”, manifestó a Perú21, luego de asegurar que no es necesaria la presencia física de ‘Pinturita’ para colaborar con las investigaciones fiscales.

Además de Cárdenas, los otros cuatro investigados prófugos que tienen una orden de captura por prisión preventiva son Eduardo Reyes, Waldys Vilcapoma, Eduardo Bendezú y Francisco Muedas.

Cabe recordar que el 7º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó la captura internacional de los 5 investigados por el caso Los Dinámicos del Centro que llevan prófugos cerca de dos semanas recién este 19 de octubre.

Con esa decisión, se deberá dar cuenta a la Interpol, que emitirá una alerta roja a los países miembros para dar con el paradero de los prófugos.

Caso #DinámicosDelCentro| 7 ° JIP autorizó judicialmente la localización, ubicación y captura a nivel internacional de Eduardo Reyes Salguerán, Arturo Cárdenas Tovar, Waldys Vilcapoma Manrique, José Bendezú Gutarra y Francisco Muedas Santana, para ello ofició a la INTERPOL. — Corte Superior Nacional (@CSNJPE) October 19, 2021

A todos ellos se les investiga por presuntamente integrar una red criminal que negociaba con licencias de conducir y puestos de trabajo en el Gobierno Regional de Junín.