Lourdes Alcorta a Kenji Fujimori: "Eres un pobre diablo" [VIDEO y FOTOS]

La congresista de Fuerza Popular, Lourdes Alcorta, le contestó de la peor manera a Kenji Fujimori tras acusarla de recibir dinero de Odebrecht. La fujimorista le dicho al menor de los Fujimori que era un "pobre diablo" y que no conoce de qué significa decencia.



Naranjas. Kenji Fujimori indicó que Lourdes Alcorta, Úrsula Letona y Luis Galarreta recibieron dinero de Odebrecht. También se señaló que la prueba de ello sería los famosos 'Kenjivideos'.



“ Kenji Fujimori eres un pobre diablo. Claro, tú no conoces que significa la decencia. Gente como tú no lo que es la dignidad. Eres un miserable. Jamás en mi vida me he salido de la línea de conducta que mis padres me enseñaron. Nunca he recibido plata de Odebrecht. Eres un miserable!”, escribió la congresista de Fuerza Popular en Twitter.



