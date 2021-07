La abogada Lourdes Flores Nano, quien defendió a Fuerza Popular ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en sus pedidos de nulidad por fraude en la segunda vuelta, dijo que no se referirá a Pedro Castillo como “presidente” si es que llega a ser proclamado como ganador de las elecciones.

“El señor Castillo puede ser que, en fin, seguramente sea proclamado, se convertirá en el ciudadano proclamado presidente, pero bien ‘manchadito’ llega, bien dudosa su elección”, declaró este viernes en Willax TV.

“[¿No le va a decir presidente?] Ciudadano proclamado presidente. Ese es mi título para el señor. No ofendo a nadie, ¿no? Es un ciudadano a quien el JNE ha proclamado como presidente, muy bien. Ese es el título que va a tener y no me parece que lo ofendo”, añadió.

Lourdes Flores, quien ha defendido la posición de Fuerza Popular de que hubo un fraude en las mesas de votación en la segunda vuelta del 6 de junio, insistió que para ella quien obtuvo la victoria en las urnas fue Keiko Fujimori.

“(Pedro Castillo) llega bien limitadito. Yo creo que no ganaron en las urnas [...] Yo estoy convencida que no han ganado las elecciones”, reiteró.

La exlideresa del Partido Popular Cristiano (PPC) respondió, en esa misma línea, al presidente de la República, Francisco Sagasti, quien señaló que se debe confiar en los resultados que emita oficialmente el JNE.

“Una penosa intervención del encargado de la Presidencia de la República. Ha dicho que no ha habido un fraude sistemático, sino pequeños errores. Mejor se hubiera callado la boca. Hay que agradecerle que nos ha traído las vacunas. Estoy vacunada y lo agradezco. Váyase tranquilo a su casa [...] Sagasti no cuenta en esta historia. Ha actuado bien en las vacunas y ha hecho un papelón en lo electoral”, manifestó.