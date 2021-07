La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores, manifestó que las fuerzas democráticas del nuevo Congreso deben marcar a presión al nuevo gobierno, que estará encabezado por Pedro Castillo (Perú Libre).

“Las fuerzas democráticas del nuevo Parlamento deben de marcar a presión al próximo gobierno, debe prenderse de su cuello. Una marca como la que hizo Lucho Reyna a Diego Armando Maradona (en las Eliminatorias al Mundial México 1986)… Quiero dejar en claro que los comunistas no tienen ningún derecho a montarse sobre el país”, manifestó.

Flores agregó lo siguiente: “En el nuevo Congreso se necesita una oposición no solo democrática, sino también seria, firme y responsable. Además, les pediría que no se dividan y que le digan no a los pequeños apetitos personales. Primero y ante todo deben de pensar en el bien del Perú”.

Como se sabe, Flores formó parte del equipo legal que defendió a Fuerza Popular ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, dijo que no se referirá a Castillo como ‘presidente’.

“Ese es el título que va a tener y no me parece que lo ofendo. El señor Castillo se convierte en un ciudadano proclamado presidente, pero bien ‘manchadito’ llega, bien dudosa su elección. Llega bien limitadito. Yo creo que no ganaron en las urnas. Yo estoy convencida que no han ganado las elecciones”, precisó.

HABLA DEL CASTILLO

Por otra parte, el excongresista y líder del Partido Aprista Peruano (PAP), Jorge del Castillo, señaló que ‘el libreto que maneja Perú Libre es similar al de otros países, donde el comunismo ha destruido todo, como lo es en el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros.

También calificó como ‘increíble’ que Castillo haya sido el firmante de una denuncia contra un medio de comunicación. “Lo que hizo demuestra su vena autoritaria y que no quiere una prensa libre”, dijo en entrevista televisiva.

En otro momento, Del Castillo sostuvo que a su entender en el Perú no hubo elecciones limpias. Añadió que a las ideas totalitarias que quiera imponer el comunismo, se le combatirán ‘con las armas que da la ley’. Respecto al papel que jugó el presidente Francisco Sagasti, manifestó que ‘deja un país confrontado y dividido’.