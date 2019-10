Luciana León: “Niego tajantemente ser parte de una red criminal y todas estas acusaciones en mi contra” | FOTOS

Luciana León , representante del Partido Aprista en la Comisión Permanente, rechazó las imputaciones del Ministerio Público en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo propio, debido a una aparente vinculación con la organización criminal Los intocables ediles.

“Mi mayor preocupación e interés, y hacia ahí voy a ir, es que se conozca la verdad. No he sido y niego tajantemente ser parte de una red [criminal] y los delitos y acusaciones tan serias como las que se me están dando”, dijo a la prensa Luciana León en los exteriores de su vivienda.

La fiscalía allanó este martes la vivienda de Luciana León tras determinar la relación de su asesora principal, Betsy Matos, con uno de los cabecillas de la mencionada red criminal, Alexander Peña Quispe.

Luciana León reconoció haber conocido “en alguna oportunidad” a Peña Quispe, pero rechazó que eso signifique ser parte "de una red ni nada por el estilo”. Aseguró que los detalles los dará a conocer posteriormente.

Luciana negó las acusaciones en su contra. (Video: TV Perú)

Además, Luciana León indicó que brindó las facilidades a las autoridades durante el allanamiento porque no tiene “nada que esconder”.

“No es primera vez que se me esté investigando y en otras ocasiones he salido siempre con la verdad a decir las cosas como son y ahora lo voy a hacer de la misma manera”, afirmó Luciana León.

Horas antes la asistente de Luciana León, Betsy Matos fue detenida en el aeropuerto Jorge Chávez en el marco de las investigaciones del caso 'Los intocables ediles' de La Victoria.