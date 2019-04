Luciana León presentará la próxima semana su proyecto para modificar prisión preventiva

La congresista Luciana León (Célula Parlamentaria Aprista) informó que la próxima semana presentará su proyecto de ley para modificar las condiciones que actualmente se consideran para dictar una prisión preventiva.

“(El proyecto de ley) Lo estaré presentando máximo en una semana”, dijo la legisladora en entrevista con Canal N.

En ese sentido, aseguró que ha conversado con los integrantes de su bancada y que “están de acuerdo” con la iniciativa legislativa.

“Hemos tenido una reunión ayer (con la bancada) y hemos conversado a grandes rasgos. Están de acuerdo. Todavía no he buscado a miembros de otras bancadas, recién ayer lo he presentado”, dijo.

Según manifestó Luciana León, una vez presentado este proyecto, deberá debatirse en la Comisión de Justicia y en un aproximado de dos meses, de aprobarse, podría llegar al pleno del Congreso; sin embargo, esto dependerá de la “voluntad política”.

Como se recuerda, el último martes la parlamentaria aprista informó que alista un proyecto de ley que busca modificar las condiciones que actualmente se toman en cuenta para dictar la prisión preventiva.

Luciana León precisó que esta iniciativa nace a raíz de los "abusos" que se están cometiendo con la aplicación de dicha medida en el marco del caso Odebrecht.

"Son unas precisiones, unas medidas mucho más específicas para el uso de la prisión preventiva. Hemos visto cómo en los últimos años se está abusando del uso de la prisión preventiva y estamos exigiendo que esta medida sea únicamente utilizada de manera excepcional, subsidiaria, provisional y proporcional", sostuvo en diálogo con la prensa.