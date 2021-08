La última encuesta de Datum Internacional, difundida por Trome, reveló que un 41% de peruanos desaprueba el trabajo que viene haciendo el presidente Pedro Castillo, mientras que un 39% lo ve con buenos ojos.

Al respecto, el analista político Luis Benavente (Vox Populi) manifestó que a diferencia de otros jefes de Estado que empiezan sus gobiernos con un 60% de aprobación, aproximadamente, con Castillo ocurre lo contrario, pues ‘no despertó el entusiasmo ni generó expectativa entre la población’.

“Además, cometió errores muy fuertes: con su mensaje no generó confianza económica, lo que se refleja en la subida del dólar, caída de la Bolsa de Valores, alza en los precios de productos de primera necesidad y otros. También tenemos que no dio estabilidad política al país, ya que nombró ministros investigados y que no tienen calidad ética ni profesional. Hasta un sector de la llamada ‘izquierda caviar’ le ha dado la espalda al mandatario. Castillo puede seguir cayendo”, manifestó de manera tajante.

SOBRE BELLIDO

Benavente también analizó la designación de Guido Bellido como jefe del Gabinete Ministerial: “Es muy malo ese nombramiento, porque sencillamente es una persona que está siendo investigada por apología al terrorismo”.

En otro momento, indicó que el país continúa dividido y que las movilizaciones populares de rechazo al gobierno seguirán. Por estas y otras razones, le recomendó al jefe de Estado escuchar el clamor de la ciudadanía.

“No hay que hacer oídos sordos a la voz del pueblo. Castillo debe recordar que mientras juramentaba como presidente, la gente protestaba en las calles, las que siguen movidas. Sin embargo, con sus acciones parece que el mandatario buscaría el conflicto. Si esto continúa así, más adelante se podría estar hablando de una posible vacancia presidencial por incapacidad moral”, dijo Benavente.

LA ENCUESTA

Cabe indicar que la encuesta de Datum Internacional también dio a conocer que un 76% de la población a nivel nacional considera que Guido Bellido no debe ser el presidente del Consejo de Ministros.

Del mismo modo, un 51% de la ciudadanía cree que el Congreso no debe otorgar el voto de confianza al actual equipo ministerial. En tanto, un 42 % considera que sí.

De otro lado, un 48 % de la población señala que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, es quien realmente manda en nuestro país, en tanto que un 42% cree que lo hace el presidente Castillo. Finalmente, 77% afirma que saldría a las calles a marchar en defensa de la democracia.