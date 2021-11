A poco de cumplir cien días en el Gobierno, el presidente Pedro Castillo afronta un sinfín de problemas, entre ellos un constante enfrentamiento con el Congreso y hasta discrepancias con miembros de la bancada de oficialista de Perú Libre.

Para el analista político Luis Benavente, en la gestión del presidente está predominando la confrontación y el caos, dejando de lado temas importantes para la población como son la inseguridad ciudadana, la reactivación económica y la generación de empleos.

“Desde que asumió la presidencia, Castillo solo ha generado problemas para el país, es un gobierno ineficiente, el dólar sube, se elevan los precios de los productos, los inversionistas mineros se van. Tenemos a un ministro de economía incapaz que anuncia aumento de impuestos, cuando está demostrado que eso generará reducción del consumo y aumento de la informalidad”, indicó a Trome.

Asimismo, el director de Vox Populi aseguró ya se vive un fuerte descontento con el actual gobierno en el interior del país, sobre todo en las zonas rurales y en el sur.

Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el jefe de Estado bajó su popularidad en el sur y zonas rurales. Y el 62% de personas piensan que Castillo Terrones no tiene capacidad para cumplir con el desarrollo del país.

“Ya mucha gente está descontenta y arrepintiéndose de haber votado por Castillo, se sienten engañados y eso va a seguir creciendo si no hay empleo, si no hay lucha contra la inseguridad ciudadana, si no hay un liderazgo que lamentablemente no lo tiene Castillo”, agregó.

DESGOBIERNO

En tanto, el analista César Campos aseveró que el actual gobierno se está caracterizando por designar a polémicos ministros y a funcionarios vinculados a movimientos de terroristas.

“Este es un desgobierno, hay desorden, el Ejecutivo se lleva mal con el Congreso y con la prensa, tenemos a un presidente mudo, y que quiere hacer una política estatista y no considera el equilibrio de poderes, han puesto funcionarios cuestionados, con vínculos con movimientos de fachada terrorista. No se enfocan en graves problemas como la ola de la delincuencia, relajan las medidas sanitarias contra el Covid-19 y ahora con los inversionistas yéndose del país, habrá poco empleo“, agregó.