Luis Castañeda Lossio discutió con periodista de Canal N en vivo [FOTOS y VIDEO]

Luis Castañeda Lossio, alcalde de la Municipalidad de Lima, discutió en vivo con la periodista de Canal N, Karina Borrero, tras preguntarle por qué Solidaridad Nacional no se pronuncie por las acusaciones de extorsión, tráfico de terrenos y cobro de cupos que afrontan tres alcaldes que postularon por el partido del alcalde de la capital peruana.



Luis Castañeda Lossio se molestó con la periodista, increpándole: “Ordene sus ideas y luego me entrevista”.



“Nosotros no avalamos a delincuentes, porque nosotros no lo somos. Que se les aplique la sanción. Se equivoca de cabo a rabo, como se dice en mi tierra”, continuó Luis Castañeda Lossio.



“¿Para usted no es importante deslindar y enviar un comunicado oficial? Usted no ha hecho un pronunciamiento, como si fuera tan normal (las acusaciones)”, preguntó Borrero.



Luis Castañeda Lossio y Karina Borrero discutieron en vivo.

“Vamos a ver una cosa ¿Los hemos tratado de proteger? No. ¿Nos hemos puesto a disposición de la justicia? Sí, y eso es importante. ¿Que los avalo? No los avalo. Al contrario, que les apliquen la norma y la sanción correspondiente”, explicó un ofuscado Luis Castañeda Lossio.



Karina Borrero recordó que el alcalde de Villa María del Triunfo tiene una denuncia desde 2014 por tráfico de armas, sin embargo, Luis Castañeda Lossio se defendió, indicando que siempre quiso que lo botaran del partido.



“¿Le parece un hecho intrascendente un funcionario vinculado al tráfico de armas y que además sea de su partido?”, insistió Borrero.



“Que se les aplique la sanción. Se equivoca de cabo a rabo, como se dice en mi tierra”, respondió Luis Castañeda Lossio.



Borrero preguntó a Luis Castañeda Lossio por la transparencia en las cifras de inversión de la Municipalidad de Lima.



“Nosotros no hacemos cosmetología, yo soy trabajador”, sostuvo Luis Castañeda Lossio.



Finalmente, Luis Castañeda Lossio se sacó el audífono y dejó a los conductores de Canal N en el aire, aunque la periodista invitó al alcalde de Lima a una entrevista en los estudios del canal.

