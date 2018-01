Luis Castañeda Lossio: Alcalde respaldó indulto a Alberto Fujimori [VIDEO y FOTOS]

El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, indicó estar de acuerdo con el indulto del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) para Alberto Fujimori. Como se recuerda, el indulto fue anunciado el 24 de diciembre del 2017.



Luis Castañeda Lossio brindó sus declaraciones en una maratón que la Municipalidad de Lima viene organizando el domingo por la mañana. Fue en ese escenario que el alcalde mostró su conformidad con el indulto de Alberto Fujimori.



"Yo he expresado hace tiempo que he estado de acuerdo con el indulto", contó Luis Castañeda Lossio a Canal N.



Luis Castañeda Lossio también indicó que es tiempo para reconciliarse y también indicó que Fujimori ya había sufrido mucho en la cárcel. "Es un momento de reconciliación. El país está muy áspero. Eso no es bueno ni social y económicamente. Yo entiendo el dolor de las víctimas pero no se puede reparar con venganza. Ha sufrido bastante carcelería. Todos debemos saber perdonar",. indicó Castañeda.



Como se recuerda, el exmandatario Alberto Fujimori se encontraba pagando una condena de 25 años en prisión por los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta que tuvieron lugar durante su gobierno en los años 90s.



Luis Castañeda Lossio