Luis Castañeda Lossio y Jaime Yoshiyama cantarán ante la Comisión Lava Jato | FOTOS

La presidenta de la Comisión Lava Jato del Congreso de la República , Rosa Bartra (Fuerza Popular), anunció que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio , y el ex secretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama , así como el ex congresista Renzo Reggiardo , serán citados para el mes de junio.





Luis Castañeda Lossio deberá aclarar su participación en el proceso que terminó con la entrega en concesión del proyecto Línea Amarilla. La buena pro de ese proyecto la obtuvo el consorcio Lamsac, integrado por la constructora brasileña OAS.





En tanto, Jaime Yoshiyama tendrá que aclarar lo dicho por Jorge Barata (ex representante de Odebrecht en el Perú), quien lo señaló como la persona que recibió 1,2 millones de dólares para financiar la campaña de Fuerza Popular. Mientras que Renzo Reggiardo deberá explicar por qué no prosperó la investigación que presidió sobre la Interoceánica Sur, en el 2008.





SE QUEDAN



Por otra parte, el legislador Humberto Morales (Frente Amplio) advirtió que, en coordinación con su bancada, pensaron en alejarse de la Comisión Lava Jato, en vista de que desde enero se le negaba información sobre el plan de trabajo de dicho grupo de trabajo y porque no era acogido su pedido para citar a Luis Castañeda Lossio, Jaime Yoshiyama y Renzo Reggiardo .





Pero al haberse accedido a la información que pedían y aprobado las referidas invitaciones, la posición del Frente Amplio es seguir participando en la Comisión Lava Jato.