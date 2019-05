OAS entregó aporte de US$100 mil a campaña de Luis Castañeda Lossio en 2014, según ex directivo de la empresa brasileña Así lo reveló ex presidente de la empresa brasileña Aldemario Pinheiro, quien aseguró que se reunió con el ex alcalde en su casa.

El alcalde de la comuna de Lima está internado en el Hospital Almenara de Essalud.