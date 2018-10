Luis Castañeda Lossio: Periodistas le reclaman por 'ya no hacerse el mudo' y alcalde pierde la paciencia

Luis Castañeda Lossio , el aún alcalde de Lima, tuvo un acalorado encuentro con tres conocidos periodistas de Latina. En plena jornada de Elecciones 2018, el burgomaestre se mostró indignado porque varios canales de televisión no le dan cabida a sus declaraciones.



"Señor Castañeda, es importante lo que usted dice en cuanto a que un funcionario público como usted, hable, se exprese, tenga una comunicación fluida con el electorado, sin embargo, usted siempre se ha mantenido bastante ajeno a todo lo que es entrevistas. Muchas veces he tratado de ubicarlo y usted es el que no ha querido, ¿por qué de pronto estas ganas de hablar tanto?", le dijo Juliana Oxenford, quien estaba acompañada de Mónica Delta y Pedro Tenorio.

"No, no son ganas de hablar tanto, no empiece a irse por las ramas. Las cosas claras. Lo que yo estoy diciendo son hechos reales y concretos, después se me quiere hacer procesos por estar con los mejores humoristas del Perú, gran honor y gran orgullo para mí, pero sin embargo, cuando yo he dicho algo se me han venido encima", dijo Luis Castañeda Lossio.

"¿Por qué por ejemplo a mí se me puede insultar y decir absolutamente todo sin ejercer mi derecho a la defensa, como es eso...?", agregó un visiblemente molesto alcalde Luis Castañeda Lossio.



Más adelante, Luis Castañeda Lossio agradeció a Latina, en un afán de querer calmar los ánimos, por permitirle pronunciarse. "Canal 2 si me hizo una entrevista y si me dejo hablar y no me cortó, pero el Canal 4 ha salido la señora Crousillat a decir que no voten por Castañeda ¿dónde está la libertad de expresión?", finalizó.