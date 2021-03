El candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta, aseguró que Keiko Fujimori seguirá “dando la cara” ante la denuncia que presentó esta mañana el fiscal José Domingo Pérez en su contra en la que pide 30 años y 10 meses de prisión efectiva en su contra.

“¿Por qué lo hace hoy día (denunciar a Keiko Fujimori?) Lo hace porque quiere un show mediático y quiere golpear políticamente a Keiko [...] A todos los fujimoristas, manténganse firmes, tranquilos. Keiko va a seguir dando la cara, ya sabemos cómo es esta situación”, dijo en declaraciones a ATV+.

Esta mañana, el fiscal Pérez, del equipo especial Lava Jato, dio por terminada la investigación preliminar contra Keiko Fujimori y otros investigados por los delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. Por todos estos cargos, ha pedido 30 años y 10 meses de prisión efectiva.

Luis Galarreta expresó su confianza en que la denuncia contra Keiko Fujimori "se va a caer". (ATV +)

“Lamentablemente el señor Pérez se convierte en un actor político, porque ha debido esperar las diligencias ordenadas por el juez y después de eso, con toda la lógica, presenta su acusación [...] Ahora no quiere ni que hable, no quiere que ella converse porque ella sale y habla con la ciudadanía”, indicó Galarreta, excongresista y parte de la plancha presidencial.

El exlegislador reiteró que Fuerza Popular no ha sido gobierno, rechazó que hayan manejado fondos públicos y se mostró confiado en el hecho de que la acusación por crimen organizado no prosperará por no tener fundamentos.

“Más allá de esta obsesión que le veo al fiscal y esto que ha saltado, que ha cortado las diligencias y está buscando una reacción mediática como es natural [...] Nosotros sabemos que el caso no tiene fundamento. Con Keiko Fujimori no hay ningún argumento, no hay nadie que a ella la sindique directamente, nadie. Es un caso que va a caerse”, añadió.

José Domingo Pérez ha pedido 30 años y 10 meses de prisión contra Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona. Para otros 33 acusados, incluyendo al esposo de la candidata presidencial, Mark Vito Villanella, ha pedido condenas que oscilan entre seis y 22 años de cárcel.

También ha solicitado que se disuelva el partido Fuerza Popular, antes conocido como Fuerza 2011, y la empresa MVV Bienes Raíces S.A.C., de propiedad del esposo de Fujimori Higuchi.

En su denuncia, el Ministerio Público ha solicitado diversas medidas cautelares personales contra Keiko Fujimori, entre ellas un pedido para impedir que se pueda comunicar con congresistas, coimputados, y 36 meses de impedimento de salida del país.