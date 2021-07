El excongresista y secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, anunció que se tomarán acciones legales contra algunos políticos de izquierda que echaron la culpa a su lideresa de la muerte de Zacarías Meneses Taco, simpatizante de Perú Libre.

“Luego de difamar a Keiko Fujimori y usar de manera miserable la muerte de un ser humano para aprovechamiento político, espero que la acciones legales no se tarden. Aquí sí hay razón, no como cuando los comunistas denuncian por odio a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas”, indicó Galarreta en un tuit, adjuntando imágenes de declaraciones de Pedro Castillo y de los congresistas electos Edward Málaga Trujillo, Sigrid Bazán, Susel Paredes, entre otros.

Cabe indicar que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también se pronunció vía Twitter y denunció que hay una guerra sucia de parte de Perú Libre y sus militantes y dirigentes. Cuestionó que dicha agrupación política haya pretendido echarle la culpa de la muerte de Zacarías Meneses.

UNA BURLA

Por su parte, Naomi Meneses, hija del militante de Perú Libre Zacarías Meneses, afirmó que su padre falleció tras padecer una enfermedad (cirrosis hepática) y calificó como “una burla” las falsedades en torno su deceso ya que, según las primeras informaciones vertidas por personas ligadas al partido, se dio producto de una presunta golpiza ocasionado por militantes fujimoristas.

“Lo llevo de mi casa a internarlo al hospital. Él no estaba ahí (en los enfrentamientos el pasado 24 de junio). ¿Cómo es posible que se burlen así de mi papá? Es una burla que digan que él se ha muerto por eso simplemente una burla, se han burlado de mi mamá, definitivamente de mí, se han burlado de todos nosotros”, declaró a la prensa.

La joven también explicó que no permitió que se le practicara una necropsia al cadáver de su padre por esta misma razón.

“¿Por qué no han permitido que se haga la necropsia?] No tenían que hacerle nada, yo no quería que le hicieran nada porque mi papá ha muerto de una cirrosis hepática. Es una muerte natural. Mi papá tenía líquido en el estómago, si la gente ha querido que le abran es porque capaz han querido hacer sus manipulaciones ahí adentro”, consideró.

Además, indicó que velaron a su familiar en uno de los locales de Perú Libre debido a que su domicilio era pequeño. En esta línea, agregó que tanto ella como su madre no contaban con los recursos suficientes para velarlo en otro lugar.

“Mi casa es muy chiquita y nos ofrecieron velarlo allá (en el local de Perú Libre), y aceptamos también para ahorrarnos el local. No sabíamos nada de este show. Se utilizado la muerte de mi papá. Me duele que lo usen, porque mi papá siempre fue un buen hombre”, finalizó.