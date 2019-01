Luz Salgado reconoce que Fuerza Popular ya no tiene los votos para censurar a Daniel Salaverry: "Es cuestión de honor"

El último miércoles por la noche, tras la renuncia de Daniel Salaverry a la bancada de Fuerza Popular por la presentación de una moción de censura en su contra de su propio partido, otros cuatro congresistas decidieron seguir sus pasos.

Ante esto, la congresista y vocera alterna de Fuerza Popular, Luz Salgado , aceptó que ahora ya no cuentan con los votos necesarios para la moción de censura. Sin embargo, seguirán hasta el final con ese tema porque se trata del 'honor' del partido.

"Es una cuestión de honor. Estamos solos, sabemos que no tenemos los votos, estamos conscientes de eso, pero estamos defendiendo nuestro rol de congresistas y el que se apliquen las normas (...) Para nosotros es una cuestión de dignidad", declaró Luz Salgado a RPP Noticias.

De acuerdo a la parlamentaria de Fuerza Popular, el partido realizará una evaluación interna. Sin embargo, Luz Salgado dijo que tenía información que Daniel Salaverry fue quien se contactó con los congresistas para pedirles que renuncien a la bancada.

"Sé que el presidente Daniel Salaverry ha ido llamando uno por uno porque nos lo han comunicado varios de nuestros congresistas para que renuncien con él y no firmen la moción de censura. Varias versiones nos lo han manifestado y no los hemos llamado para decirles que lo hagan o no. Es la voluntad de cada uno", indicó Luz Salgado.