Por: Óscar Torres

Periodista. Estudió una maestría en Comunicación Política en la Universidad de Sheffield, Inglaterra, y otra en Ciencia Política en la Universidad Católica. Sin duda, es una de las colegas más preparadas del medio. Conduce ‘Buenos Días, Perú’ en Panamericana Televisión, ‘Encendidos’ y ‘Conexión’ por RPP. Mabel Huertas más encendida que nunca.

Mabel, mañana se define el futuro del presidente Vizcarra. ¿Crees que lo vacan?

Es impredecible. Este Congreso en particular lo es. No sabría sacar una bola de cristal para saber qué cosa va a pasar mañana, pero supongo que la tiene muy difícil.

¿Eres de las que piensa que debe terminar su mandato y de ahí ser juzgado?

Por supuesto. Él debe terminar su mandato y debe ser investigado y, si se le encuentra algún tipo de responsabilidad, pues será condenado e irá a prisión como otros presidentes lo han hecho.

Pero las acusaciones son muy graves. ¿Le crees cuando él niega haber recibido coimas?

No tengo que creerle o no. Como periodista tengo que ver las evidencias y no son cualquier cosa. Hasta ahora tenemos 4 aspirantes a colaboradores eficaces que están trabajando con el equipo Lava Jato que tiene cierto prestigio.

En los audios que se han difundido se revela que Antauro Humala, desde prisión, está detrás de la vacancia. ¿Qué opinión te merece?

¡Que está pésimo! Deberían enviarlo a Challapalca. En realidad esa suspensión por 30 días es un chiste porque no es la primera vez que Antauro Humala rompe las normas en prisión y lo están dejando hacer lo que le da la gana.

¿Este Congreso es peor que el anterior?

Para mí, sí, porque del anterior tú sabías quién era quién y de qué pie cojeaban, en cambio este de acá es impredecible porque aquí son muchas facciones y cada una tiene sus propios intereses.

¿Por qué crees que el Perú tiene la desgracia de tener a sus últimos cinco presidentes involucrados en actos de corrupción?

Porque hay definitivamente una crisis de representación de partidos políticos que hace rato dejaron de ser instituciones que representan a la población, y porque carecemos de un análisis mucho mayor, no solamente los peruanos sino en muchas partes del mundo, uno va a votar con el hígado como un ‘voto anti’ o porque ‘me cae bien’…

Interesante apunte, ¿y entonces?

Uno decide su voto en la fila. Tenemos que informarnos. Somos muy cortoplacistas. Nos gusta cómo se nos va a solucionar nuestro problema mañana cuando deberíamos estar apuntando a un futuro, al nuestro y al de nuestro hijos.

¿Ves con pesimismo o con algo de esperanza lo que pueda suceder en las próximas elecciones?

Honestamente con pesimismo.





GEORGE FORSYTH

¿Cuál crees que es el mérito de George Forsyth para liderar las encuestas?

Tener medios que lo hayan cubierto mientras era alcalde y es un chico que empatiza mucho con la gente. Este discurso de ‘mano dura’ al final, en realidad, no ha solucionado nada porque el problema sigue ahí. Le ha hecho ganar esa fama entre los ciudadanos. Lo que la gente quiere es orden y él ha dado muestras de eso.

¿Urresti te parece un tipo presidenciable?

En este país cualquiera es presidenciable.

Los fujimoristas aseguran que Keiko va resurgir. ¿Le ves opción?

Fuerza Popular está muy golpeado y la apuesta en esta elección es tener una bancada, no un presidente.

¿Consideras que César Acuña da la talla para ser presidente de la República?

¿Cuál es la valla? Digamos que la valla no es muy alta tampoco.

GUZMÁN SE ‘DESINFLÓ’

¿Se ha ‘desinflado’ Julio Guzmán?

Hace rato se desinfló Julio Guzmán. No tiene ningún liderazgo, ni siquiera en su partido.

En el Perú la elecciones la definen los sectores populares que son la gran mayoría. ¿Alfredo Barnechea puede conectar con esa gran masa?

Alfredo Barnechea no puede conectar con esa masa. Es realmente imposible. Su lectura de la realidad del país, como él lo ha demostrado en las diferentes entrevistas, se remite a la lectura de libros. Al Perú en teoría, no al Perú en la práctica.

¿Es decir?

Alguien que gobierna necesita conocer el Perú, trajinar el país. Necesita conectarse con los problemas que tiene la mayoría porque tendemos a demonizar al informal, a responsabilizar a esa gran masa de los problemas que tenemos, cuando en realidad el Estado debería resolverlos.

¿Cuál es el peor escenario que podría pasar en el Perú en los próximos comicios?

Qué tengamos esta misma situación. Un presidente que llega a través de un partido o llamado así. Asume la presidencia, pero una vez que lo hace se divorcia de este y por lo tanto de su bancada. Nuevamente tenemos el problema de un país inviable.

Gracias Mabel y ojalá se extinga la corrupción en nuestro país de una vez por todas…

Gracias a ti, Oscar.

Trabajas desde temprano en la televisión y luego en la radio. ¿Cómo disfrutas tu tiempo libre?

Me gusta mucho dormir, duermo cuando puedo, y pasar mi tiempo en familia. Mis fines de semana son sagrados.

¿Te consideras ‘pituca’?

No, no me considero pituca. ¿Por qué lo dices? ¿Por mi cabello teñido? (risas). Es parte del look.

¿Cómo reaccionas cuando te critican en las redes sociales?

Al principio sí me generaba algún tipo de angustia, pero las conversaciones en redes sociales no tienen mucho sentido. Yo no discuto en realidad. Cuando siento que debo colocar algo lo escribo, cada vez menos. No me interesa tener una discusión en Twitter porque siento que no es una discusión real.

¿Te parece ético que un periodista que trabaja en un medio de comunicación cobre en asesorías a candidatos?

No me parece que esté bien. Yo no lo haría. A candidatos, a políticos, no. Y en todo caso, si lo hiciera lo comunicaría a mi medio de comunicación.

¿Cuál es el político más difícil que te ha tocado entrevistar?

Rosa Bartra (sonríe). Es muy difícil de entrevistar, muy hábil para responder y puedes insistirle en que te responda o llegar a un punto y ella sabe ‘torear’ muy bien. Te iba a decir Alan García, pero yo lo agarré en un momento en que estaba de bajada en la última campaña.

¿Qué tal fue tu experiencia estudiando en Inglaterra?

Han pasado bastantes años, pero el viajar y conocer otras formas de pensar, otro tipo de sociedad, te abre mucho la mente y te hace más empático con el resto, porque en Inglaterra hay muchas culturas que conviven particularmente donde yo estaba viviendo.

¿Qué te dice tu esposo al no verte casi todo el día en casa?

Mi esposo siempre me va a apoyar.

¿A qué periodista admiras?

Mónica Delta es una periodista que admiro y quiero muchísimo. Andrea Llosa es una chica totalmente auténtica que hace lo que cree, que decidió hacer algo, luchó por ello y lo tiene. Sí, hay muchos periodistas…

¿Qué tipo de música es la que disfrutas más?

Escucho de todo según mi estado de ánimo. La verdad que a la salsa no le doy, prefiero la cumbia, pero también puedo escuchar un rock, rock argentino. No sé, música de los 70, 80, 90.