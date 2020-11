EN LA MIRA DEL MUNDO. La vacancia de Martín Vizcarra, la asunsión de Manuel Merino como presidente, la designación de Ántero Flores-Aráoz y su nuevo gabinete, las propuestas populistas del Parlamento y ni qué decir de la marcha nacional realizada el último jueves en repudio al gobierno de turno han puesto al Perú en el ojo del mundo entero.

Es así que el New York Times le dedicó una columna de opinión, a manos de Alberto Vergara, profesor e investigador en la universidad del Pacífico, a la situación que actualmente vivimos y calificó a nuestro sistema político como una ‘política de carteristas’ y a nuestra democracia como próxima a perecer.

Vergara analiza el funcionamiento de los últimos años de nuestro sistema político y lo llama ‘tómbola corrupta’, en referencia al sistema de partidos, que reciben aportes ‘y subastan los puestos en sus listas del Congreso’. “La única consistencia de los políticos era rentabilizar sus aportes de campaña (...) La coima se institucionalizó y los empresarios se sumaron a la corrupción de las obras públicas”, dice la columna.

Según el artículo, todo llegó a su punto más álgido con el caso Lava Jato, cuando representantes de todos los partidos y posiciones resultaron embarrados en el escándalo de la constructora brasileña. En ese momento asumió el poder Pedro Pablo Kuczynski, ‘quien no pudo gobernar y renunció’. También se refiere a Martín Vizcarra y sus conexiones con el fujimorismo, a quienes ‘mató’ con la disolución del congreso.

“Vizcarra aparecía triunfante. Hasta que llegó el nuevo Congreso, otra vez colmado de amateurs: liquidaron al presidente para arrancar jirones de poder”, dice el autor de la columna, quien se pregunta si no es ridículo destituir a un mandatario cuando solo quedan cinco meses para las elecciones. “Es una política de carteristas. Y bajo las reglas del carterismo, Vizcarra ha aceptado su expulsión”. sentenció.

SOBRE MERINO

Vergara se refiere a Merino, el nuevo presidente del Perú, y asegura que fue elegido con tan solo 5000 votos en las pasadas elecciones. “Su legitimidad para ejercer la presidencia es cercana a cero. Pero conocía el guion: se unió con otros insignificantes y dieron el zarpazo. Nombró primer ministro a Ántero Flores-Araoz, quien cuando fue candidato presidencial obtuvo 0,4 por ciento de los votos”, dijo, agregando 'Gato Fiero’, el famoso videoclip de su candidatura presidencial.

Según el columnista, esta situación pudo ser posible gracias a que ‘nuestros políticos precarios’ descubrieron algunas ‘bombas nucleares’ en la Consitutción, como el proceso de vacancia. “Se hizo cotidiano que el poder ejecutivo amenazase disolver al Congreso, mientras el legislativo trivializaba la vacancia presidencial. Un quinquenio abusando de esas figuras constitucionales”, aseveró.

LOS FINANCISTAS DE LA POLÍTICA PERUANA

El investigador hizo énfasis en lo que se avecina con nuestro Congreso, ahora avalado por el Ejecutivo, y se refirió a los ‘financistas de la política peruana’ que luecharán para librarse de la reforma universitaria y así fomentar la proliferación de universidades privadas de mala calidad. “Y este no es el único caso: hacen cola transportistas informales, mineros ilegales, iglesias contra la “ideología de género”, etc… El propósito es desactivar la universalidad de la ley y el Estado de derecho”, indició.

CONGRESISTAS INVESTIGADOS

Vergara también habló sobre los 68 congresistas que tienen juicios abiertos y que esperan terminan con las investigaciones en su contra. Se refiere a Keiko Fujimori, José Luna Gálvez y Edgar Alarcón, quien tiene nada menos que 36 procesos abiertos, además de la necesidad explícita de nuestros representantes de nombrar cuanto antes a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

“Una coalición de políticos ligeros e intereses tóxicos intenta secuestrar la república. Si llegaran a tener éxito mereceríamos padecerlos. Pero me inclino a pensar que no será así. La ciudadanía movilizada, la prensa, la presión internacional y los bolsones saludables de institucionalidad, lo impedirán. Más aún: confío en la mediocridad política del bando vacador. Sin embargo, más allá del episodio concreto, es importante entender que, si no se realizan reformas, a esta coalición contraria a los principios de la república, le seguirán otras”, concluyó el columnista del New York Times.

VIDEOS RELACIONADOS

Enfrentamientos entre manifestantes y la policía en el Centro de Lima

Merino tras juramentación de su gabinete: “No vamos a producir ningún cambio traumático" | Tv Perú