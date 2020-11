¡SE ESTÁ QUEDANDO SOLO! Luego de que se diera a conocer que Manuel Merino no renunciaría al cargo de presidente de la República y que esta decisión provocara que 11 de sus 18 ministros dieran un paso al costado tras las muertes de dos jóvenes que asistieron a protestar contra su gobierno en el Cercado de Lima, para hoy el actual inquilino de Palacio de Gobierno citó a los altos mandos de las Fuerzas Armadas a una reunión de emergencia, pero ninguno asistió y ni mucho menos le contestó la invitación.

La cita, según dio a conocer América Noticias, estaba pactada para las 7:30 de esta mañana, pero Merino de Lama se quedó esperando ‘vestido y alborotado’ pues ningún jefe de la las Fuerzas Armadas (Ejército, La Marina y Policía Nacional) asistió a la mencionada reunión, al parecer en protesta al silencio por el que el actual mandatario ha optado en vez de salir a dar la cara a la población, cansada y harta de la situación a la que han llevado los políticos en plena pandemia del coronavirus.

Manuel Merino se reunió en horas de la madrugada con sus ministros en el ministerio del Interior y se especulaba que desde allá buscaba renunciar e inmediatamente salir del país junto a su familia, pero un comunicado de la concesionaria del Aeropuerto Jorge Chávez cerró el primer terminal aéreo del Perú dejándolo sin opciones.

NO RENUNCIARÁ

Manuel Merino afirma que no dejará el cargo porque asegura que se generará un vacío de poder y que si lo quieren sacar de Palacio de Gobierno el Congreso tendrá que vacarlo, tal como lo hizo el Parlamento con Martín Vizcarra el pasado lunes 9 de noviembre.

"#ManuelMerino no renunciará y mañana dará una conferencia. En la reunión que sostuvo con ministros y en conversaciones con otros políticos notificó eso y que si quieren sacarlo necesitan vacarlo (87 votos) y no pueden censurarlo (66 votos). “La Constitución me avala”, se lee en la cuenta de Twitter de Martín Hidalgo.

“Otro tema es que #ManuelMerino cree que el costo político de las muertes en la protesta se cubre con la renuncia del ministro del Interior Gastón Rodríguez. Además, espera que algunos de los otros ministros reconsideren sus renuncias”, agrega.