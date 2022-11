La marcha contra Pedro Castillo inició de manera pacífica hasta que iniciaron los altercados entre los asistentes y las autoridades. En esta manifestación de ‘Reacciona Perú', también se han encontrado personajes políticos como Jorge del Castillo, quien dio declaraciones sobre el conflicto.

El excongresista aseguró que indicaron a los participantes que no agredan a la policía. “ Me parece absolutamente innecesario, la policía ha venido, empezaron a agredir a la gente innecesariamente. No había habido ninguna provocación. La gente está pacífica está gritando. Hemos dado la directiva: ‘No toquen a la policía’ ”, señaló.

“La policía tiene que respetar a la gente, no pueden provocar. Lo que han hecho es impedir el mitín (...) Han sido provocados por la policía . ¿Por qué han mandado a la Policía Montada a atacar a la gente? ”, agregó.

Además, tuvo la oportunidad de dar un mensaje al presidente de la República. “ La calle tiene que sacar a los delincuentes . No hay otra forma. El gobierno ha comprado votos, esa es la verdad. Han comprado a los ‘Niños’, gente de Somos Perú, gente de Acuña”, comentó.

¿Cómo empezaron los enfrentamientos?

Según las imágenes de RPP, los manifestantes intentaron romper la barrera de seguridad en jirón Ucayali con la avenida Abancay y empezaron a tirar objetos a la Policía Montada. Después, los agentes lanzaron bombas lacrimógenas para controlarlos.