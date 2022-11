La marcha contra Pedro Castillo, ‘Reacciona Perú', inició con miles de ciudadanos durante la tarde del 5 de noviembre. Durante su trayecto al Congreso, la policía empezó a lanzar bombas lacrimógenas luego de que ciertos manifestantes tiraran objetos hacia ellos.

De acuerdo con las imágenes de RPP, el movimiento caminaba de pacíficamente hasta que un grupo de participantes trató de romper la barra de seguridad en jirón Ucayali con la avenida Abancay y atacaron a la Policía Montada. Ante ello, las autoridades lanzaron el gas lacrimógeno.

Asimismo, señalaron que los adultos mayores se vieron afectados con el altercado. De igual manera, una multitud se dirige a la avenida Nicolás de Piérola para salir del gas, mientras que los otros, al Congreso.

Miles de ciudadanos se reunieron para la marcha contra Pedro Castillo, la cual ya empezó con los primeros disturbios.

Policía advierte que no dejarán pasar a manifestantes

El general Manuel Lozada, jefe de la Región Policial Lima, comunicó que no permitirán que la movilización llegue al centro histórico de Lima. “ No vamos a permitir que lleguen a la Plaza de Armas, tampoco a la Plaza San Martín, porque ahí hay un grupo antagónico. No podemos permitir que se enfrenten, que se lastimen ni que causen daños a terceras personas que circulan con total normalidad, ni tampoco daños a la propiedad pública o privada ”, señaló.

De igual manera, explicó que hay un plan de operación ante cualquier disturbio y para velar la seguridad de los ciudadanos. “ Somos respetuosos del derecho de las personas a protestar . Vamos a ver todas las posibles rutas, si se van al Congreso o en dirección a la Plaza San Martín, tenemos el servicio coberturado”, indicó.