La marcha contra Pedro Castillo, también llamada ‘Reacciona Perú’, empezó durante la tarde del 5 de noviembre para pedir la vacancia presidencial o adelanto de elecciones. Canal N difundió una breve entrevista a José Luis Gil, coordinador de la manifestación.

El organizador habló del recorrido que tomarán hasta el Congreso. “La marcha es absolutamente pacífica. La ruta está de venida, vamos a ir por el jirón Lampa, jirón Nicolás de Piérola y luego la avenida Abancay hasta el Congreso ”, señaló.

De igual manera, el exmiembro de GEIN asegura que esta movilización es para protestar contra el presidente de la República. “ La población se está expresando contra el gobierno de Pedro Castillo porque es una persona que está cometiendo muchos actos de corrupción. Por lo tanto, el pueblo no lo admite ”, indicó.

“Muchas instituciones, muchos distritos, muchos organismos, partidos políticos. T odos los ciudadanos que quieran venir, acá son bienvenidos” , agregó.





PNP no permitirá la entrada de los detractores al Congreso

El general Manuel Lozada, jefe de la Región Policial Lima, aseguró la seguridad durante la marcha. “Venimos ejecutando el plan de operación de la marcha, que no tiene autorización, pero somos respetuosos del derecho de las personas a protestar”, explicó.

Además, aseguró que los participantes de ‘Reacciona Perú' no lleguen al centro históricp de Lima. “ No vamos a permitir que lleguen a la Plaza de Armas, tampoco a la Plaza San Martín, porque ahí hay un grupo antagónico. No podemos permitir que se enfrenten, que se lastimen ni que causen daños a terceras personas que circulan con total normalidad, ni tampoco daños a la propiedad pública o privada ”, recalcó.

