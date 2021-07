NO LO DEFIENDE. La exministra de Economía y Finanzas durante el gobierno de Martín Vizcarra, María Antonieta Alva, rompió su silencio y le mandó un fuerte mensaje al presidente de la República, Pedro Castillo, ante el cuestionado nombramiento de Guido Bellido como titular del Consejo de Ministros.

“Presidente Castillo, asuma su rol de Jefe de Estado y deje de tomar decisiones que solo traen más confrontaciones a un país golpeado por la crisis económica y sanitaria”, dijo.

En esa línea, se mostró confiada en que el mandatario enmendará sus errores con la juramentación de su Gabinete Ministerial. Asimismo, se habría referido indirectamente a su relación con Vladimir Cerrón al remarcar que “gobierne para todos”.

“Cuando se cometen errores, se rectifica. El interés particular y subalterno no puede estar por encima del bien común. El Perú no es un juego de tronos y usted debe gobernar para todos y no para unos pocos”, finalizó.

Foto: Twitter María Antonieta Alva.

El último jueves 29 de julio, el jefe de Estado, Pedro Castillo tomó juramento a sus ministros de Estado, pero no a los titulares de las carteras de Justicia y Economía. Minutos antes de la ceremonia, Pedro Francke y Aníbal Torres, voceados para ambos ministerios, se retiraron intempestivamente del Gran Teatro Nacional.