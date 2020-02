“(Le pedí) a mi gran amiga ‘Toni’ Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil 500 millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, p…, se te cae toda la m…, coj…, si no me das la plata, vas a quedar como responsable", así se expresó el presidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta, sobre la ministra de economía, María Antonieta Alva, según una transcripción que hizo el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’.

El titular de Petroperú se refería a la negativa del Estado peruano para asumir la refinería de Talara (Piura).

Luego que se difundiera el audio, Paredes Lanatta sostuvo que los audios fueron editados y el contenido se encuentra fuera de contexto.

“No se ataca ni insulta a la ministra y mucho menos en su condición de mujer… Hay una campaña dirigida a socavar la actual política anticorrupción de la empresa”, mencionó el presidente de Petroperú.

Por su parte, Vicente Zeballos, jefe del Gabinete Ministerial, defendió a María Antonieta Alva tras el audio de Carlos Paredes Lanatta.

“De la manera más contundente rechazamos todo tipo de adjetivos innobles e impropios de altos funcionarios del Estado, nuestra solidaridad con la señorita ministra”, indicó.

Al respecto, Vicente Zeballos dijo que se evaluará y se tomará la mejor decisión respecto a este tema, siempre en beneficio del país.

Finalmente, María Antonieta Alva se pronunció sobre este tema: “Rechazo cualquier tipo de violencia. Los insultos y adjetivos ofensivos hacia mujeres y hombres no deberían ser normalizados como parte de expresiones habituales de comunicación. No olvidemos nunca que el respeto es pieza clave de cualquier sociedad”, escribió en su cuenta de Twitter.

Presidente de Petroperú insultó a ministra María Antonieta Alva. (Twitter)