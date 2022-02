María del Carmen Alva (Acción Popular), presidenta del Congreso, se pronunció en redes sociales tras la difusión de un polémico audio en el semanario “Hildebrandt en sus trece”, donde se le oye quejarse por la difusión de un informe sobre ella en televisión, al cual le brindó una entrevista.

A través de su cuenta oficial en Twitter, la titular del Parlamento Nacional denunció que un grupo de personas acudió a su vivienda con “imágenes diabólicas” y “gritando palabras irrepetibles”.

“Siempre defenderé las libertades, pero también condenaré el acoso político y el insulto. Nada justifica que vayan a la puerta de tu casa con imágenes diabólicas gritando palabras irrepetibles. No me van a amedrentar”, escribió en la red social.

Siempre defenderé las libertades, pero también condenaré el acoso político y el insulto. Nada justifica que vayan a la puerta de tu casa con imágenes diabólicas gritando palabras irrepetibles. No me van a amedrentar. — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) February 12, 2022

Como se recuerda, en la grabación, difundida en redes sociales por el autor de la nota en el semanario, se escucha a la titular del Parlamento hablar con un interlocutor desconocido diciendo que si la atacan a ella, perjudican al Congreso.

“O sea, se van a quedar sin medio de comunicación porque he hablado con expertos y no hay duda que el plan Cerrón ya está y (Pamela) Vértiz, no lo puedo creer que el domingo le he dado a Vértiz antes que a Cuarto Poder. Me he pelado incluso porque me he ido a canal 9″, se le oye decir a Alva Prieto.

Según el semanario, la presidenta del Congreso estaba reclamando por la difusión de un informe sobre los reclamos que hizo la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzalez, por la agresión verbal que sufrió por parte de María del Carmen Alva en el Congreso.

La conversación se llevó a cabo en un conocido hotel de Miraflores donde se reunieron María del Carmen Alva y legisladores de oposición como Patricia Juárez, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), Jorge Montoya, Alejandro Muñante (Renovación Popular), Norma Yarrow y José Williams (Avanza País), Carlos Anderson (Podemos Perú), Lady Camones (Alianza Para el Progreso) y Luis Arriola (Acción Popular).

Esta reunión habría sido para que los legisladores evalúen acciones y cuenten votos para sacar del cargo al presidente de la República, Pedro Castillo.

