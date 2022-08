La expresidenta del Congreso María del Carmen Alva (Acción Popular) se refirió al calificativo de “perra” contra la legisladora de su partido Marleny Portero y afirmó que ella suele decir esa palabra a sus amigas.

Durante la reunión de bancada llevada a cabo el último martes 16, Alva se defendió de las acusaciones, negó que dicho palabra sea un insulto y dijo que suele decir esa frase ante “actos un poco sorprendentes”.

“Yo no utilizo la palabra perra como un insulto, yo digo perra a mis amigas normalmente no a modo de insulto, sino como una expresión ante actos un poco sorprendentes, así como tú Marleny usas expresiones en tus regionales, yo utilizo la palabra perra en confianza con mis amigas y no es insulto, que quede claro”, acotó.

En la reunión, Portero López pidió que se aplique el reglamento contra María del Carmen Alva e hizo escuchar a los asistentes el audio donde la legisladora dice: “Marleny es una perra, perra, perra”, el día que se votó la bicameralidad en el Congreso, el pasado 15 de julio.

Del mismo modo, la extitular del Parlamento también negó haberle dicho “indio de mierda” a su colega Ilich López y que solo le dijo “niño” durante el plenario nacional de Acción Popular.

“Quiero dejar en claro que en el plenario del sábado llegué yo muy enojada por lo de las comisiones y por eso le dije eso a Ilich, pero le dije ‘niño’, no ‘indio’, yo no soy racista, mi familia no es racista, jamás he sido racista, si hay una persona que no es racista esa soy yo”, alegó en su defensa Alva.

Miren lo que dijo el martes, en reunión de bancada, Maricarmen Alva sobre el hecho de llamar "indio de mierda" a Ilich López y "perra" a Marleny Portero.

Alva dijo que a López no le dijo "indio", sino "niño" de mierda. Y que llamó "perra" a Portero porque así le dice a sus amigas pic.twitter.com/f3qeNNFShw — Eloy Marchán (@eloymarchan) August 19, 2022

Como se recuerda, el congresista Darwin Espinoza afirmó que María del Carmen Alva agredió anteriormente a López Ureña, a quien llamó “indio”, acompañado de otras lisuras más, durante un evento de Acción Popular.

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones de Yenifer Paredes en su audiencia