A la 1 de la tarde de este lunes 16 de noviembre se cerraron las inscripciones para presentar las listas a la Mesa Directiva del Congreso, que finalmente decidirá quién asumirá el cargo de presidente de la República en reemplazo del renunciante Manuel Merino.

Una de las listas está encabezada por María Teresa Cabrera, congresista de la bancada de Podemos, que hace poco se puso en el ojo de la tormenta por llamar ‘gentita que le gusta la mamadera’ a los miles de jóvenes que salieron a las calles a manifestar en defensa de la democracia.

“¿Qué les parece? La gentita que ha hecho esto, ¿quieren al Perú?, no lo quieren o quieren seguir viviendo en una mamadera. Finalmente, quiero rechazar estas acciones violentas fomentadas por políticos que no entienden las formas democráticas, no respetan a las instituciones y que solo creen en la democracia cuando todo sale a favor de ellos y sobre todo tendrían una ganancia, ¿no?, obviamente, no lo hacen gratis”, dijo la parlamentaria hace unos días, en medio de la protesta ciudadana.

Cabe indicar que hace solo unos minutos la congresista Leslye Lazo, que era la segunda vicepresidenta de la lista de Cabrera, dijo en Twitter que en ningún momento aceptó ser parte este equipo para la Mesa Directiva, por lo que quedó sin validez.

“No he firmado nada y no he aceptado formar parte de esta lista, evidencia de ello es que no aparece mi firma. Necesitamos generar consensos y unidad. Mi trabajo continuará en la Comisión de Justicia de Derechos Humanos”, tuiteó la parlamentaria, quien es esposa del alcalde de San Martín de Porres, de su mismo partido.

