Mario Vargas Llosa: El indulto al dictador Fujimori ha incendiado el país  [VIDEO y FOTOS]

Mario Vargas Llosa mostró su desconformidad con indulta de Alberto Fujimori por parte de PPK. El escritor peruano hizo un recuento de los hechos del fracaso presidencial y la ayuda de 10 personajes de Fuerza Popular.



El escritor indicó que los demócratas del país rechazaron el intento golpista por parte de Fuerza Popular. "rechazaron el intento fujimorista de defenestrar a un jefe de Estado que, si bien había pecado de negligencia y de conflicto de intereses al no documentar legalmente su separación de la empresa que prestó servicios a Odebrecht mientras era ministro, tenía derecho a una investigación judicial imparcial ante la cual pudiera presentar sus descargos, y a lo que parecía un intento más del fujimorismo para hacerse con el poder", escribió Mario Vargas Llosa en el diario El País.



El hijo del dictador



En un pasaje de su artículo, Mario Vargas Llosa indicó que PPK y Kenji Fujimori ya había pactado el indulto presidencial. "Lo que muy pocos sabían es que, al mismo tiempo que hacía estos gestos como víctima del fujimorismo, Kuzcynski negociaba a escondidas con el hijo del dictador o con el dictador mismo un sucio cambalache: el indulto presidencial al reo por “razones humanitarias” a cambio de los votos que le evitaran la defenestración. Esto explica la misteriosa abstención de los 10 fujimoristas que salvaron al presidente", indica Mario Vargas Llosa.



Editorial de CNN Chile sobre PPK tras otorgarle el indulto a Alberto Fujimori

Cómplice y rehén



El galardonado escritor Mario Vargas Llosa analizó la realidad política del Perú que se viene para el 2018 y manifestó que PPK era cómplice y rehén tras el indulto de Alberto Fujimori.



"Quienes en las últimas elecciones presidenciales votamos por Kuzcynski creyéndole que en su mandato no habría indulto para el dictador que asoló el Perú, cometiendo crímenes terribles contra los derechos humanos y robando a mansalva, hemos contribuido sin saberlo ni quererlo a llevar otra vez al poder a Fujimori y a sus huestes. Porque, no nos engañemos, el fujimorismo tiene ahora, gracias a Kuzcynski, no sólo el control del Parlamento, por el 40% de votantes que en las elecciones respaldaron a Keiko Fujimori; controla también el Ejecutivo, pues Kuzcynski, con su pacto secreto, no ha utilizado al exdictador, más bien se ha convertido en su cómplice y rehén. En adelante, deberá servirlo, o le seguirán tumbando ministros, o lo defenestrarán. Y esta vez no habrá demócratas que se movilicen para defenderlo", indica Mario Vargas Llosa.



¿2021?



​Mario Vargas Llosa hizo manifiesta su preocupación para las Elecciones Presidenciales para el 2021 y que es mejor para el fujimorismo gobernar directamente y no a través de "aliados de dudosa lealtad".



Marcha contra el indulto a Alberto Fujimori. (Video: Antonella Osorio Horna)

"Las próximas elecciones son fundamentales para que el fujimorismo consolide su poder, como en aquellos 10 años en que gozó de absoluta impunidad para sus fechorías. En su discurso exculpatorio Kuzcynski llamó “errores y excesos” a los asesinatos colectivos, torturas, secuestros y desapariciones cometidos por Fujimori", indica Mario Vargas Llosa.



La decepción



El representante de la literatura peruana mundial da con palo PPK por el indulto a Alberto Fujimori. "Yo nunca hubiera imaginado que tras la figura bonachona de ese tecnócrata benigno que parecía Kuzcynski, se ocultara un pequeño Maquiavelo ducho en intrigas, duplicidades y mentiras. La última vez que nos vimos, en Madrid, le dije: “Ojalá no pases a la historia como el presidente que amnistió a un asesino y un ladrón”. Él no ha asesinado a nadie todavía y no lo creo capaz de robar, pero, estoy seguro, si llega a infiltrarse en la historia será sólo por la infame credencial de haber traicionado a los millones de compatriotas que lo llevamos a la presidencia", sentencia Mario Vargas Llosa.