Mario Vargas Llosa, Mauricio Mulder, Nadine Heredia y más personajes de la política peruana en 'Pepitas'

‘MARQUÉS’

Vargas Llosa es marqués, pero el fujimorista Rolando Sousa se refiere a su título nobiliario con ironía, pues le pone comillas. Dice que el ‘marqués’ no reconoce los méritos del ‘Chino’ por su ‘irracional odio’...



‘COLERA’

Quien también se sumó a las críticas a Vargas Llosa fue Meche Aráoz. Señaló que actúa incoherentemente y que le dio ‘cólera’ el indulto humanitario dado a Fujimori. Uyuyuy…



PERMISO

Pasan la voz que si Kenji o sus ‘avengers’ quieren apoyar algún candidato en las elecciones municipales y regionales, deben pedir permiso a Fuerza Popular. ¿Se lo darán? Hummm...



LAVADA DE CARA

Según Mauricio Mulder, el Apra no apoyará el pedido de vacancia de PPK promovido por Nuevo Perú. Afirma que sería como ‘lavarle la cara a Verónika Mendoza’. Noooo...



‘CEJITAS’

Manuel ‘Cejitas’ Velarde, alcalde de San Isidro, aspira a suceder a Luis Castañeda en el sillón capitalino. Pero no dio el nombre del partido o agrupación que lo apoya. ¡Qué cosa…!



‘TORRE TAGLE’

‘Vitocho’ García Belaunde dice que ‘no queremos a Maduro, pero la política exterior errática del gobierno, invitándolo y desinvitándolo, parecería responder a cálculo político antivacancia’. Él mismo se pregunta, ¿dónde está Torre Tagle? O sea, la canciller Cayetana Aljovín. Ayayay...



NADINE

Parece que Nadine tiene para rato en ‘cana’. El Poder Judicial amplió a 8 meses el plazo para investigarla por el caso Odebrecht. ¡No me diga!...