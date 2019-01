Marisa Glave: 'A Pedro Chávarry lo saca el Congreso o la gente... pero se va’ | ENTREVISTA

Frontal y sin pelos en la lengua, la congresista Marisa Glave (Nuevo Perú) señala que el peruano tiene dignidad y que no dejará que Pedro Chávarry siga enquistado en el Ministerio Público. Para ella, el fiscal de la Nación ha cometido una infracción a la Constitución, obstruyendo la investigación del caso Lava Jato.



Horas antes de Año Nuevo, Chávarry sacó a los fiscales Pérez y Vela. ¿Actuó por cuenta propia?

Ese día hizo una amenaza a la Nación en lugar de un mensaje a la Nación. Coincido en que actuó como abogado de Keiko Fujimori y Alan García. Chávarry perdió autoridad al hacer una declaratoria de guerra a todo el país. Su tono de voz y el mensaje eran el anuncio de una batalla. Hizo ejercicio de fuerza, demostró su poder, pero al final solo se metió un autogol, pues dejó en evidencia algo muy delicado, y que denunció ya Domingo Pérez: está obstruyendo la justicia en el caso Lava Jato.



Analistas dicen que trata de salvar su pellejo por sus vínculos con los ‘Cuellos Blancos’.

Hay una articulación de intereses, entre sus intereses personales y los intereses de quienes le ofrecieron un blindaje político. Chávarry tiene acusaciones constitucionales pendientes, que no se han visto, y la pregunta es, ¿por decisión de quién? ¿Quiénes son los únicos que no han firmado la carta que pide que dé un paso al costado? Ahí está la coalición de intereses. El fiscal bloquea la investigación de la fiscal Sandra Castro, sobre el caso de los ‘Cuellos Blancos’, donde señala que hay tres fiscales supremos involucrados: Chávarry, Gálvez y Rodríguez.

Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, negó que haya obstaculizado la labor de fiscales del Equipo Especial Lava Jato. (Foto: Agencia Andina) Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, negó que haya obstaculizado la labor de fiscales del Equipo Especial Lava Jato. (Foto: Agencia Andina)

EL BLINDAJE



¿Coincide en que el fujimorismo y el aprismo lo habrían blindado para proteger a sus líderes?

Podría no ser cierto, pero la actuación de las bancadas permite que se crea esto. Si tú ves un blindaje permanente, un chat de La Botica donde se dice: ‘es fundamental blindar a Chávarry’, ¿qué podemos creer? Esto crea un ambiente de impunidad y hace daño.



¿Qué políticos serían perjudicados con la información que llegue de Brasil?

Alejandro Toledo, Susana Villarán, Humala, Sotomayor, porque ellos estaban en gestión. Es increíble cómo el fujimorismo está tan acostumbrado a los pactos de impunidad que no sea consciente de que es un error oponerse a que venga la información de Brasil, porque llegará información contundente sobre proyectos que tienen que ver con responsabilidad funcional. La información dirá a quiénes coimearon para que las cosas funcionen a favor de Odebrecht.



Personas vinculadas al fujimorismo dicen que el fiscal Domingo Pérez es un operador político y no mide a todos con la misma vara.

Él ha tenido el caso de Ollanta, al que asocian con la izquierda, y le puso 36 meses de detención; y actúa de la misma manera con Fujimori. Los fiscales están obrando de acuerdo a lo que la ley les permite. Si no están de acuerdo, hay que cambiar la ley, no quejarse de los fiscales.



De lo que se conoce de las coimas en el Metro de Lima, ¿considera que involucran a Alan García?

Uno de los datos más importantes de Brasil es que no solo se trataría de la coima que dio Jorge Barata a (Jorge) Cuba, sino que también había unos 14 millones más. ¿Dónde están esos 14 millones?

Alan García solicitó asilo ante la embajada de Uruguay en Perú. (Foto: El Comercio) Alan García solicitó asilo ante la embajada de Uruguay en Perú. (Foto: El Comercio)

El líder aprista reitera que otros se vendieron y él no, ¿le cree?

Creo que la ciudadanía no le cree. Yo no.



Para el fiscal Pérez, Keiko lideraba una organización criminal, pero ella no fue Gobierno, entonces ¿de qué estamos hablando?

Pérez está usando la legislación del lavado de activos y organización criminal para ver el recibo del dinero no declarado, que es diferente de los delitos de función pública. En un solo acto hay distintos delitos, por un lado está la legislación anticorrupción (delitos de Estado) y, por otro lado, toda la legislación sobre lavado de activos, que puede ser dinero proveniente de la corrupción, del no pago de impuestos, etc., que termina entrando en la economía. El fiscal está usando ambas. Pérez está diciendo que el caso Lava Jato no solamente afecta al Estado y la administración pública, sino que también abarca la vinculación de lavado de activos. Y aquí está el problema que tiene Keiko y también los otros.



SUSANA Y ODEBRECHT



Usted estuvo cerca a Susana Villarán y se comprobó que recibieron millones de los brasileros para la campaña del ‘No’, ¿cuál es su posición?

Creo que ella y (José Miguel) Castro cometen un error grave al no colaborar con la Justicia. Tuve una mezcla de sensaciones (cuando descubrió la verdad), traición de todas maneras, porque hubo mucha gente que se fajó por esta campaña, luchábamos contra una mafia. Era una campaña ciudadana. El darse cuenta de esto, duele. Nosotros tenemos una distancia política desde hace tiempo.



¿Qué experiencia le dejó el tema Villarán?

Que se debe ser más precavida. A veces uno tiende a ser muy suspicaz con la oposición y es bastante natural pensar que tus compañeros no lo harán, pero hay que comprender que la corrupción es un fenómeno que ha corroído a toda la sociedad, que puede llegar a cualquier lado, y hay que poner candados.

Susana Villarán: 3 millones de dólares de Odebrecht y OAS persiguen a la exalcaldesa de Lima La congresista cree que la exalcaldesa de Lima Susana Villarán debe colaborar con la justicia. (GEC)

¿Cómo evitar la corrupción?

Hay mecanismos. Por ejemplo, yo he presentado proyectos de ley donde se pide que las personas que entreguen plata sin que se declare, reciban pena de cárcel efectiva. También para castigar las adendas. Y hemos planteado el levantamiento del secreto bancario a las personas públicas. Creo que la política está bajo sospecha, todos estamos bajo sospecha, y no deberíamos tener secreto tributario ni bancario. Ese es un privilegio del que no debemos gozar.



¿Pedro Chávarry subestimó a la ciudadanía sacando a Vela y Pérez?

Lo hizo él, como PPK con el indulto. Fue la misma práctica. Pensaron que los peruanos no iban a reaccionar, que se quedarían tomando champán, pero no, los peruanos tenemos dignidad. Recibimos golpes brutales pero siempre hemos levantado la cabeza y las muestras son las manifestaciones voluntarias que se han realizado.



OBSTRUCCIONISMO



Chávarry no se quiere ir. ¿Qué pasará ahora?

Renuncia o lo saca el Congreso, sino, lo saca la gente. De que se va, se va. A todas luces, hace uso privado del Ministerio Público. No le interesa la institución, solo salvar su pellejo.



Qué opinión le merece el hallazgo de un expediente de Keiko (sobre un posible intento de ella para ser colaboradora eficaz) en el despacho del asesor de Chávarry.

Si este informe es cierto, confirmaría el nivel de relación entre Chávarry y un sector del fujimorismo. La teoría de Pérez sobre un camino de obstrucción era cierto. Nuevo Perú ha presentado otra denuncia constitucional contra Chávarry por infracción a la Constitución.

Keiko Fujimori está siendo investigada por presunto lavado de activos y pertenencia a una organización criminal dentro de Fuerza Popular. (Foto: GEC) Keiko Fujimori está siendo investigada por presunto lavado de activos y pertenencia a una organización criminal dentro de Fuerza Popular. (Foto: GEC)

¿A qué juega Keiko al pedir a su bancada que apoye el proyecto de Vizcarra para declarar en emergencia el Ministerio Público?

Creo que los chicos que estudian Ciencias Políticas deberían estudiar o analizar cómo perder poder político en menos de un año. Yo hasta ahora me pregunto: ¿cómo haces para haber sido la principal líder de la oposición, haber tenido la bancada más grande del Congreso, poder haber sido la líder de las reformas más importantes en el país, y terminar como está ahora la señora Fujimori? Demostró que es igual o peor que el padre y que solo le interesan sus cosas personales. Creo que Keiko ahora está inmersa en su estrategia de defensa. Chávarry ya no les resulta útil.



¿Cree que la ciudadanía está harta de la corrupción política en el país?

Hay una movilización permanente a nivel nacional. Hay gente que dice ‘¡basta!’. Los peruanos siempre hemos tenido reacción ante la crisis más fuerte. Es importante que la reacción la acompañemos con una propuesta de cambio. Aguantamos, pero el peruano estalla. La indignación aún no aterriza en un proyecto político a largo plazo.



Hay serios indicios que relacionan a PPK con Odebrecht.

A mí me alegra que se le haya impedido su salida del país, porque creo que se pudo fugar. Es una práctica constante en el Perú fugarse.

El presidente Martín Vizcarra dijo que el acuerdo tiene que firmarse con el apoyo del Ministerio Público. (Foto: Difusión / Video: Canal N) El presidente Martín Vizcarra dijo que el acuerdo tiene que firmarse con el apoyo del Ministerio Público. (Foto: Difusión / Video: Canal N)

LA MUÑECA DEL PRESIDENTE



¿Es correcta la actuación de Vizcarra frente a los destapes de corrupción?

Está teniendo mano dura y firme, es importante que tenga más diálogos con otros sectores políticos y sociales. La declaratoria de emergencia es urgente, pero habría que pensar cómo se hace para que no sea un búmeran. Tiene mucha muñeca y eso es positivo.



Vizcarra ha amenazado con la cuestión de confianza, lo que podría implicar el cierre del Congreso.



Nuevo Perú le dijo a Vizcarra en más de una oportunidad, que el momento en que se hizo el cambio entre él y PPK, no se resolvía el problema y que el país estaba atravesando un problema institucional complejo y que esto se reflejaba en la tensión entre el fujimorismo y el Ejecutivo, en un Congreso dominado por los fujimoristas, a los que no les interesa una agenda política, sino que tienen una agenda privada, y que lo mejor era convocar a nuevas elecciones porque el recambio de poder es mejor que sea democrático. Como está todo, no se permite la gobernabilidad del país. Lo tiene que hacer en un marco constitucional. La otra es una cuestión de confianza y si nos afecta a nosotros, no importa. Hay que darle una solución, sí estoy de acuerdo con eso.



Usted ha sido muy dura con Moisés Mamani. ¿Por qué llega esta clase de personajes al Congreso?

Porque la política es vista como un negocio, no hay partidos políticos. El sistema está pensado para que la gente que llegue tenga plata, compre su puesto y no le interese la política.