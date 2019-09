Marisa Glave pide la palabra: "La única solución es el adelanto de elecciones" | ENTREVISTA | VIDEO

POR: OSCAR TORRES



La incertidumbre política continúa en el país. Pese a la reunión entre el presidente de la república, Martín Vizcarra, y el del Congreso, Pedro Olaechea, parece que no habrá marcha atrás. Para el jefe de Estado no son negociables el adelanto de elecciones ni el cronograma que ya ha sido presentado, y el Parlamento tampoco dará su brazo a torcer. Por tal motivo, conversamos con la congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave, quien da a conocer sus puntos de vista.

Congresista Glave, el país está entrampado políticamente, ¿cuál es la solución para salir de esta crisis?

Creemos que la solución la tiene la gente, a través de un proceso electoral.



¿Por qué está a favor del adelanto de elecciones?

Porque la manera de resolver el problema es que la gente decida. Si la gente cree que la misma composición que tiene hoy el Parlamento y que tiene el Ejecutivo, es la que quieren para gobernar, entonces volverán a elegir algo similar, pero en este momento el nivel de pelea ya no se sostiene más y quien tiene que resolverlo es el soberano, que es el pueblo.



Pero ¿qué garantiza que si adelantamos las elecciones vamos a tener un mejor Congreso y un mejor presidente que el actual?

Nada.

¿El llamado ‘fujiaprismo’ es el culpable de esta crisis, como lo sostienen diversos analistas?

Evidentemente, quienes como yo hemos estado o formado, digamos, desde un espacio que luchó contra la dictadura de Fujimori, siempre tendemos a identificar más claramente las responsabilidades dentro del fujimorismo y de su aliado estratégico, que en esta oportunidad es el Apra, pero yo creo que esto en realidad termina siendo incluso una responsabilidad compartida por el señor Kuczynski, originalmente, hoy por el señor Vizcarra y también por los grupos minoritarios, incluido el mío. Es decir, no hemos logrado dar el salto de la politiquería a la política como servicio y yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos hoy.



BLINDAJE



El oficialismo acusa al fujimorismo de blindaje a la corrupción y obstruccionismo a la labor del Ejecutivo. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón de fondo?

Supongo que es el señor Vizcarra y su Gobierno, porque yo ya no identifico oficialismo en el Parlamento. Su bancada se ha deshecho y es parte del problema que también habría que analizar. Ahora, estas derechas empresariales que formó PPK no tienen ningún tipo de sustancia ni contenido real y creo que se refieren al hecho de que el fujimorismo tiene una actitud, en algunos casos, que ya es insostenible.

¿Cree en la versión de que Vizcarra coordinó con el fujimorismo y tuvo como operador a César Villanueva para traerse abajo a PPK y él asumir la presidencia?

Yo creo que PPK solito se vino abajo.



Rosa Bartra afirma que si Vizcarra renuncia, se soluciona la crisis, ¿es así?

No, evidentemente esta crisis no se soluciona cerrando el Congreso. No se soluciona vacando o renunciando el actual presidente. Lo que tenemos es lo que se llama un empate agónico. No salimos del empate. Hubo un empate en el 2016 y no termina de resolverse. Hay una situación que no se soluciona. Entonces, como lo dijimos desde el primer momento, ‘cambiar a PPK por Vizcarra no iba a resolver el problema’. Dicho y hecho, tuvimos razón.



¿Cuál es su opinión en general sobre la labor de Martín Vizcarra?

Este Gobierno ha levantado algunas agendas importantes, me parece que el ministro de Justicia hace cosas interesantes en plan de derechos humanos, por ejemplo. La ministra de la Mujer (Gloria Montenegro) es valiente y hay que decirlo con todas sus letras. Se enfrenta con mucha dureza a la violencia, pero tenemos un pésimo ministro de Economía y un ministro de Energía y Minas al que parece no interesarle lo que está pasando en el país, y una ministra de Agricultura que es una pena, pues en lugar de pensar en los pequeños productores, lo que ha hecho es pensar en los grandes agroexportadores.

¿Ve posible un escenario con Meche Aráoz asumiendo la presidencia para convocar a elecciones?

Bueno, en el Perú todo es posible, ¿no? O sea, decirte que no es posible algo sería mentir, porque uno nunca sabe qué cosa va a ocurrir; sin embargo, no sé si es deseable.



OLAECHEA



¿Qué opinión tiene de Pedro Olaechea?

Creo que el señor Olaechea representa a un sector empresarial. Él lo que tiene es una agenda económica y la quiere imponer desde el Congreso, y espera, creo, de alguna manera, manejar el Gobierno.



Si Vizcarra cierra el Congreso, ¿se convertiría en un dictador?

Si es que lo hace dentro del orden constitucional, no.



Todo parece indicar que el Tribunal Constitucional liberará a Keiko. ¿Qué opinión le merece?

A mí lo que más me preocupa es que el Tribunal Constitucional sea copado por el ‘fujiaprismo’ en la elección que quieren hacer, y eso sí, quiero alertar a la ciudadanía, porque pretenden elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Te apuesto que ni siquiera tú, que eres un periodista enterado, sabe quiénes son los candidatos al TC.

¿Cree que, realmente, Keiko está con problemas cardíacos?

Toda persona, incluso cuando está privada de libertad, tiene derecho a que puedan revisar la situación en la que está y si la señora padece de alguna dolencia, pues que la revisen los médicos, ese no es el problema. El problema de fondo es que la Fiscalía tenga independencia y tranquilidad para llevar adelante su investigación. Y lo que no puede hacer la bancada de la señora Fujimori es seguir obstruyendo la investigación fiscal.



Ante toda esta situación: ¿Qué papel juegan ustedes, la izquierda de Nuevo Perú? ¿Qué proponen al país?

Desde Nuevo Perú creo que hemos demostrado que nos interesa el país antes que nosotros en particular. Hemos dicho que la solución a este entrampamiento pasa también por pensar en un adelanto de elecciones, a pesar de que nosotros en este momento no tenemos inscripción. Entonces, nos convendría que la elección sea en el 2021, pero no se trata de qué me conviene a mí o qué le conviene a Verónika Mendoza. Se trata de que le convenga al país. Y lo que nosotros sí creemos, es que tenemos que hacer un cambio de fondo, parchecitos no sirven…



SUSANA



¿ Sigue siendo amiga de Susana Villarán? ¿La visita en prisión?

No veo a Susana hace mucho tiempo, la verdad.



Pero ¿sigue siendo su amiga o no?

No he conversado con ella hace mucho. Creo que tengo distancias de fondo con lo que ha hecho.

A usted la acusaron de manejar los fondos del ‘No a la revocatoria’, ¿se arrepiente?

Nunca manejé esos fondos.



¿Y votó o no a favor del peaje de Chillón (Odebrecht)?

El peaje no formaba parte del paquete entero, fue una decisión técnica, pero lo que sí voté fue por la concesión original, como la mayoría de personas en el Parlamento. Fue prácticamente unánime y hoy lo que creo es que tenemos que buscar mecanismos diferentes de inversión y, sí, considero que es importante que el Estado recupere esos peajes.



FISCALES



¿Respalda la labor de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela?

Sí.



¿Qué tan importante es que la población conozca a fondo a todos los políticos que recibieron dinero sucio de Odebrecht?

Me parece fundamental y por eso es que ahora, en esta investigación, en esta entrevista que van a hacer, la nueva entrevista, tienen que también salir los nombres de quienes están en el Parlamento. No solamente quiénes fueron las cabezas, sino quiénes, desde distintos otros lugares, también recibieron parte de esos fondos.

De acuerdo a las evidencias, ¿considera culpable a Toledo?

Sí, pero lo tiene que determinar la Justicia.



¿Verónika Mendoza sería una buena presidenta de la república? ¿Por qué apuesta por ella?

Sobre todo, tiene la voluntad de escuchar a la población y de trabajar en conjunto. Es una mujer que yo he visto dedicada a sacar adelante al país y eso es lo que más le importa, y creo que tiene un gran corazón.



Según los últimos sondeos, George Forsyth encabeza las preferencias electorales. ¿Le parecería un buen candidato?

Creo que está construido, porque siempre las encuestadoras y a la prensa les gusta construir candidaturas alternativas dentro de los sectores. Hoy día, la derecha no tiene ningún candidato y están tratando de llenar ese vacío. A mí no me interesa el vacío que no hay, sino más bien el espacio que está lleno, que creo que es el espacio que representa Verónika Mendoza.

MADURO



¿Usted defiende el modelo de Nicolás Maduro en Venezuela?

No, nunca lo he hecho.



¿Lo que se vive en Venezuela es una dictadura?

Yo creo que ya se rompió todo orden democrático en Venezuela, sí, pero además hay corrupción muy dura y eso es grave.



Ante tanto lío político en el Perú, la economía sigue estancada y se siguen perdiendo empleos, ¿qué hacemos?

Tenemos un problema serio, porque la economía está parada, además en zona urbana. Hace poco llevaron a Óscar Dancourt al Congreso y la señora Bartra le preguntó ‘si el adelanto de elecciones iba a frenar la economía’. El señor Dancourt le respondió: “No va a frenarla, ya está frenada’. Y es parte del problema que tenemos hoy.



Gracias, congresista Glave, ¿qué mensaje le daría a la población en este momento?

No perdamos las esperanzas. Tenemos una sensación de que no hay manera de salir de este problema y eso es lo que quieren quienes hoy se están reacomodando. Busquemos estar conscientes y activos.