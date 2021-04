Marité Bustamate, candidata al Congreso de la República por Juntos por el Perú, fue tendencia en las redes sociales después que se filtrara un audio, difundido por Willax, donde lanza frases discriminatorias contra las personas que viven en los asentamientos humanos.

TAMBIÉN LEE: LA PROPUESTA DE ISABEL CORTEZ CON UN VIDEOJUEGO EN SU CAMPAÑA

“En la calle con la gente, o sea, yo lo tengo clarísimo. Pero lo que necesito es que tengas voluntad, no de hacer una campaña de m***, que vayamos solo a visitar asentamientos humanos desperdigados por el mundo y que la gente nos mire, y nos diga: sí, señorita, sí, señorita, y luego se olvida de nosotros, y vote por cualquiera que le regale el taper. Exacto, tu voto, tu voto, aunque no te guste está en la clase media, y en la clase media que nos ha llevado a nosotros a hacer muchas cosas, como habla Castañeda, está en otros lugares”, dice la también abogada.

Ante esto, Marité Bustamante pidió disculpas, a través de un video, “a quienes ofendió” por el audio que se ha viralizado por las redes sociales.

Trome - Marité Bustamante en audio filtrado

“Ante el grabación indebida difundida por Wilax, asumo mi responsabilidad y pido sinceras disculpas a quienes ofendí. Pueden escuchar aquí mi autocrítica y explicaciones sobre el contexto omitido. Mantendré mis redes abiertas para responder todas sus dudas”, escribió en la leyenda de las imágenes.

“No ha sido fácil leer y encontrarme con al decepción que he encontrado. Lamento mucho haber provocado esta situación. Me hago responsable de mis palabras y pido disculpas a quienes he ofendido (…) El audio que fue difundido tendenciosamente omite un contexto; una discusión acalorado que trató cómo llevar a cabo una campaña con pocos recursos y combatiendo a los partidos de siempre”, se defendió en el video.

Trome - Marité Bustamante pide disculpas

RICARDO MORÁN VOTARÁ POR VERÓNIKA MENDOZA

VOTA POR CONVICCIÓN. Ricardo Morán habló sobre la desigualdad socioeconómica que se vive en Perú, ante la dramática situación que se intensificó con la pandemia del Coronavirus, el productor indica que sufragará por el partido de la antropóloga, Veronika Mendoza, Juntos por el Perú.

Ricardo Morán considera que el vínculo de la candidata con el gobierno de Venezuela es una ficción creada por los empresarios más ricos del país. “Durante años nos han puesto el fantasma del socialismo, de la izquierda, como la madre de todas las desgracias. Quienes hacen eso son las personas que tienen más que perder con un gobierno más igualitario”.

“Si te pones a pensar quienes se preocupan porque entre un gobierno que quiera quitarle exoneraciones tributarios a los empresarios más ricos del país son ellos, vienen y te cuentan una mirada social, una mirada de izquierda va a traer solamente pobreza y destrucción, Venezuela no tiene que ver con un país que maneja su economía de una manera más igualitaria y que tenga oportunidades para todos”, continúa la ex figura televisiva.

El también escritor indica que un niño que crece en San Isidro tiene más ventajas que un niño que nace en las zonas rurales. “Ambos deben tener acceso a educación de calidad. Se trata de tener un país más justo y nadie nace con privilegios, yo nací con privilegios, pero hay gente que no quiere reconocerlo”.

Ricardo Morán menciona que la línea política de Verónika Mendoza no va a ser la misma que la de gobiernos dictatoriales. “Ella ha deslindado de eso, tiene un buen plan (...) al margen de las encuestas digan creo que ella tiene muñeca para gobernar el país”.

“No tengo ningún problema con que estén en desacuerdo conmigo, pero no estoy eligiendo el mal menor, estoy votando por alguien que creo va a traer igualdad de oportunidades. Como padre quiero que mis hijos tengan acceso a salud y educación publica de calidad”, añade.

TAMBIÉN PUEDES LEER