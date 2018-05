Maritza García: "Los 'Avengers' seguiremos unidos"

Con un ‘seguimos más unidos que nunca’, la congresista Maritza García aseguró que en el bloque que lidera Kenji Fujimori , conocido como los ‘Avengers’ , no habrá renuncias, así el Pleno del Congreso de la República desafuere al hijo menor de Alberto Fujimori , junto a Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel por el caso de los ‘Mamanivideos’ .



Maritza García manifestó que integrantes de Fuerza Popular han tratado de quebrar su grupo ofreciendo a algunos volver al seno de la bancada fujimorista. “Nos han presionado y han buscado que algunos de nosotros regresemos, pero no han tenido ningún resultado positivo”, señaló.



Del mismo modo, Maritza García indicó que los integrantes de los ‘Avengers’ tienen el mismo lineamiento político que Kenji Fujimori . “Desde que salimos de Fuerza Popular, hemos trabajado con libertad y sin presiones, algo que es fundamental para que un congresista no baje la cabeza tan fácilmente y solo reciba órdenes”, enfatizó.