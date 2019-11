Por: Jhonny Valle

Mark Vito, el último romántico, tiene un antojo. Cuenta que hace 8 días que no se alimenta. Dice y le brillan los ojos, que muere por una ‘hamburguesa extrema’. Pero su convicción es más fuerte: lograr la liberación de su esposa Keiko Fujimori, con prisión preventiva por lavado de activos. Por eso ha iniciado una huelga de hambre, como protesta a las ‘injusticias’. A las 6 de la tarde, en una esquina de la avenida Huaylas de Chorrillos, a cuatro metros del penal Anexo Mujeres, dentro de su carpa diseño iglú, manifiesta: “¿Más que morir por ella? No sé qué más pueda ofrecer”, y suspira. Y quiere llorar...

Mark, según la ciencia, entre los 7 y 8 días sin consumir alimentos ya deberías estar delirando...

Estoy tomando agua, pero ahora tengo la lengua bien seca, los labios. Me duele la zona lumbar, los riñones. En Chorrillos, el día es caluroso y en la noche hace mucho frío, es difícil.

Y debe ser más difícil hacer huelga de hambre frente a una fuente de soda...

Sí, estoy ‘piña’, pero en el día 3 o 4 se me pasó el hambre.

¿No tienes antojos?

En este momento me encantaría una Bembos. Y no cualquier hamburguesa, me encantaría una hamburguesa extrema. Pero todo este sufrimiento tiene sentido para que la gente sea consciente de la injusticia que sufre mi esposa.

¿Qué opinas de quienes dicen que lo que estás haciendo es un show?

No. Esto no es un show. Este es el derecho de un ciudadano, este es un acto de protesta.

Si no está la mamá, y ahora no está el papá, ¿quiénes están cuidando a tus hijas?

Su tía Sachi se ha mudado al departamento que alquilamos, con su esposo y su hija menor. Ella ha sido un respaldo importante durante esta prisión preventiva injusta. Quiero aprovechar para enviarle un agradecimiento profundo.

Mark Vito se encuentra en huelga de hambre por la libertad de Keiko Fujimori

¿Hablas con tus hijas?

Sí, todos los días. La última llamada de Kaori me acaba de hacer llorar. Es la menor, tiene 10 años y me ha dicho que está orgullosa de mí. Esto, la huelga de hambre, empezó por ellas, por mis hijas.

Dijiste que habías acumulado tus vacaciones para hacer esta huelga...

Sí. Soy un empresario. Soy gerente general. Estoy en planilla y ahora estoy tomando vacaciones. Tengo vacaciones acumuladas. Felizmente la empresa tiene ahorros y cuento con un equipo que me está ayudando.

¿Cuántos días de vacaciones te quedan?

Tengo hasta fin de mes y si es necesario, el próximo mes firmo para más días.

Has dicho que tu huelga es indefinida...

Sí, correcto.

¿Qué tiene que suceder para que desalojes esta esquina?

Quiero dos cosas: que los abusos y show de parte del Ministerio Público paren. Dos, quiero que los magistrados del Tribunal Constitucional dejen de lado las presiones mediáticas. De ser así, Keiko va a salir. El juez supremo número uno es Dios. Para que yo me vaya de aquí, necesito que Keiko salga de esa puerta (señala el penal Santa Mónica de Chorrillos), me dé un abrazo y me diga que vamos a ir a casa para estar con nuestras hijas.

¿Realmente crees que suceda eso?

Yo tengo fe.

¿Y si no sucede?

- Yo voy a seguir aquí hasta las últimas consecuencias. Yo moriría por Keiko...

¿Y no piensas en tus hijas?

Los más importante es que su mamá esté libre.

Mark, ¿en este punto no te sientes cansado, agotado de defender a Keiko?

Confieso que sí estoy cansado, estoy debilitado...

Me refiero a si lo estás emocionalmente, anímicamente...

Toda nuestra familia ha sufrido por la política, por estas investigaciones. No solamente Keiko, yo, sus hermanos, mis hijas...

Supongamos que tu esposa sale en libertad, ¿le recomendarías que se retire de la política?

Hemos sufrido mucho por la política, toda nuestra familia, pero por el amor que le tengo no le prohibiría que deje de hacer lo que le gusta.

¿Y por amor qué más harías?

¿Más que morir por ella? No sé qué más pueda ofrecer.

Con respecto a los aportes de empresas privadas a las campañas políticas de Keiko. has dicho que no es ilícito, pero ¿es honesto?

Las declaraciones prueban que Jaime Yoshiyama siempre ha dicho la verdad, que el dinero entregado a su sobrino Jorge proviene de empresas nacionales y esas declaraciones destrozan las hipótesis del fiscal. Lo importante acá es que el dinero es lícito.

Repito, ¿es honesto?, porque ningún aporte es desinteresado, gratuito...

Esos empresarios han declarado que hicieron un ofrecimiento sin ningún pedido, sin algo a cambio. Ellos estaban apostando por un modelo económico...

Mark Vito en su carpa (Fotos: Manuel Melgar)

Volviendo a la ciencia, en 30 días ya no estarías entre nosotros...

Soy consciente del riesgo.

Finalmente, ¿qué tendrías que decirle a aquellos que se burlan de ti y te hacen memes?

No es lo correcto burlarse de una persona. No se deben burlar sobre la salud, eso está mal. Estoy poniendo mi vida en riesgo y esto no es chiste.

¿Es la locura de un hombre enamorado?

No es un acto de amor por mi esposa y mis hijas, esto es un acto de justicia.