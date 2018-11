El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó impedimento de salida del país por 36 meses para Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori, en el marco de la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos.



Giuliana Loza, abogada de Mark Vito y Keiko Fujimori, fue la encargada de dar la noticia, a través de su cuenta de Twitter.



"Acabamos de ser notificados de esta arbitraria decisión que apelaremos. Una vez más se comete una injusticia en contra de la familia Fujimori", escribió la letrada con el documento adjunto sobre el impedimento de salida de Mark Vito.



En al audiencia para pedir el impedimento de salida de Mark Vito, el esposo de Keiko Fujimori argumentó que que no es un “lavador de dinero” y aseveró que quedó claro que “hay una persecución”.



"Si mi delito es ser esposo de Keiko Fujimori, condénenme a la muerte, pero si mi delito es lavado de activos, les digo y ustedes lo saben, esto es falso. Yo no soy lavador, soy solo un gringo que trajo su capital para invertir en Perú. Soy solo un empresario que tuvo un poco de éxito", se defendió Mark Vito durante la audiencia cuando le dieron la palabra.



Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez, consideró que sí era necesario asegurar la presencia de Mark Vito en el país, porque no había reportado la adquisición de sus inmuebles en la zona de La Chutana.



José Domingo Pérez abrió una investigación preparatoria a Mark Vito por presuntos aportes irregulares y su participación en la campaña de Fuerza 2011. Los casos se acumularon, por lo que la Fiscalía puso la mira en dos adquisiciones de inmuebles.



Ambas fueron en Chilca por más de 600 mil soles que se realizaron entre los años 2012 y 2015. La pesquisa se dio bajo la ley de crimen organizado.



Abogada de Keiko Fujimori y Mark Vito anunció el impedimento de salida para la lideresa de Fuerza Popular. (Captura: Twitter9 Abogada de Keiko Fujimori y Mark Vito anunció el impedimento de salida para la lideresa de Fuerza Popular. (Captura: Twitter9