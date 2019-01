Martha Chávez habla fuerte: ‘La gestión de Martín Vizcarra es muy mala’ | ENTREVISTA 

POR: OSCAR TORRES



Tras la renuncia de varios de sus congresistas, muchos seguidores de Fuerza Popular recurren a los ‘históricos’. La primera que sale al frente es Martha Chávez. Hoy se desempeña como asesora de la primera vicepresidencia del Congreso. Abogada y docente universitaria, es una de esas voces de carácter en el fujimorismo y no calla nada.



Doctora Chávez, Keiko pasó de ser la principal lideresa política del país a estar encerrada en el penal de Chorrillos. ¿Cuál es su reflexión?

Ella es víctima de una infame persecución. Ella, siendo inocente, no habiendo tenido ninguna responsabilidad de gobierno, no habiendo firmado ningún contrato, ninguna adenda ni ninguna prebenda para nadie, está siendo culpada y detenida, lo que es peor.



¿Ha ido a visitar a Keiko a prisión?

Sí, ya he ido dos veces. Me sobrecogió mucho la primera vez, pero ella me mostró una fortaleza que a mí me faltó en ese momento, pues nunca imaginé que la injusticia llegara a tanto con una mujer joven que, además, lidera una organización política tan importante. Es la segunda fuerza en el país...

‘CAMPAÑA EN CONTRA’



Pero en poco tiempo perdió el capital político que había logrado, ¿ella es la responsable de eso?

Eso es teórico. Ese capital político es, aparentemente, de algunas encuestas que, creo, son muy cuestionables. Yo considero que ha habido tal campaña de descrédito contra ella y evidentemente, salvo honrosas excepciones, muchos medios de prensa escrita, televisiva, radial y muchos periodistas están alineados de una manera hasta vergonzosa con el Gobierno.



La tesis del fiscal Domingo Pérez es que Keiko Fujimori dirige una organización criminal que lava dinero, ¿es cierto?

Primero, no hay lavado de dinero, ya que en el supuesto caso, que no se ha probado, de que Odebrecht hubiera contribuido a la campaña del 2011... Odebrecht, al haber contribuido con una organización política, ya dejó de tener ese dinero en su custodia. El lavado significa que yo me hago de recursos indebidos, los maquillo para seguir utilizándolos. Si yo dono a un tercero, ya ahí se rompe esa supuesta cadena de lavado...



¿Quién lidera el partido hoy?

Keiko Fujimori lo lidera, esté detenida o no. Estamos esperando que se resuelva de una u otra manera, ya sea con una acción constitucional, un ‘habeas corpus’ o con una casación. Estamos aguardando a que recupere su libertad y vuelva a liderar. Keiko se reunía cada semana y cuando yo he sido congresista en el periodo pasado, ella estaba con los congresistas cada semana.

Para usted, luego de perder dos elecciones presidenciales, ¿Keiko ya no tiene posibilidades de ser presidenta de la república?

No, en las dos elecciones ella ha sido la mejor candidata. Es hoy por hoy la candidata que conoce mejor el Perú. El programa de gobierno de Fuerza Popular, el Plan Perú, es un programa que el país necesita. Yo sigo diciendo que a Keiko le robaron la elección el año 2016, por lo menos.



DANIEL SALAVERRY



En lo personal, ¿qué concepto tiene del presidente del Congreso, Daniel Salaverry?

No lo conozco. He tenido muy poca relación con él, pero me desconcierta su trabajo y más me desconcierta el entorno, porque él no es abogado, es un arquitecto y hay un equipo de asesores que parece que lo están desorientando.



A propósito de Vizcarra, ¿qué le parece la gestión que viene realizando?

Me parece muy mala. Es puro bluf (montaje). Hay temas que están pendientes. Por ejemplo, la reconstrucción del norte, hacer que el país crezca más del 4 %, un crecimiento del 4 % anual no es suficiente ni siquiera para el crecimiento de la población, menos para resolver los problemas que tiene el país y por eso es que crecen la anemia, la delincuencia, la deserción estudiantil y ni qué decir de otros temas que se dejan de lado.

Keiko 'Keiko lidera Fuerza Popular esté detenida o no', aseguró Chávez. (GEC)

‘ENCUESTAS COMPRADAS’



¿Por qué cree que la mayoría de la población lo apoya entonces?

Yo creo que esa es una imagen. No creo. Yo voy al mercadito cerca de la casa, converso con algunas personas, tengo alumnos también y no es tanta. Me parece que es una imagen creada a partir de encuestas compradas, del ruido de algunas personas que justamente saben hacer ruido. Hacían ruido desde siempre y son financiadas, inclusive desde el exterior.



En las encuestas se refleja que el pueblo respalda la lucha contra la corrupción que encabeza el primer mandatario...

Qué gracioso, cómo puede ser eso cierto si es un mandatario que tiene cuarenta y seis investigaciones. Eso es ridículo. Eso solo nos demuestra que no es tal ese apoyo de la calle, ¿no?



Usted ha defendido al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ¿por qué?

No lo he defendido en realidad, porque no lo conozco, y lamento no haberme enterado hasta después de que fue un fiscal que tuvo un papel importantísimo en la lucha contra el terrorismo, y por ese lado me saco el sombrero. Sin embargo, viendo todo el cargamontón, entonces dije ‘algo raro está pasando’, pero no lo he defendido, sino simplemente he defendido el derecho de una autoridad que ha sido elegida por sus pares a mantenerse en el cargo. Y el derecho que nadie, por una fotito o por una llamada telefónica, pueda ser reputado como un delincuente o de pertenecer a una organización criminal. En ese caso, ¿el señor Vizcarra sería perteneciente a qué? A cincuenta organizaciones criminales.

Martín Vizcarra 'La gestión de Martín Vizcarra me parece muy mala', afirmó Martha Chávez. (GEC)

‘CUELLOS BLANCOS’



¿No le parece bien que se esté enfrentando a la denominada mafia de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ en el Poder Judicial y la Fiscalía?

A mí no me gusta etiquetar. ¿Quiénes son? Las responsabilidades son personales. Tiene que haber pruebas de que hay una organización, porque si no, por la primera cosita, ya hemos visto, se están utilizando los mecanismos legales y judiciales para perseguir y desviar la atención. Keiko está presa, pero personas que probadamente han recibido millones de Odebrecht, hasta por su propia firma y sus propias agendas, están libres de polvo y paja. Es más, van a prescribir investigaciones y casos. Entonces, esa es la demostración de que en todo caso, la mafia de ‘Los Cuellos Blancos’ está permitiendo que haya gente que quede impune.



El ‘Hermanito’ César Hinostroza era el cabecilla de esta red mafiosa, ¿qué opinión tiene de él?

No lo conozco. Ahora, los audios que se han mostrado reflejan que no solo el señor Hinostroza y el señor César San Martín obtenían favores y presionaban para casos personales. Por ejemplo, en el caso del señor César San Martín, no pasa nada, encima lo han hecho jefe de la Oficina de Integridad, o sea que tal integridad, ¿no? Pero hay audios que revelan inconductas y deben ser investigadas. Sin embargo, me preocupa que algo conseguido en la intervención de comunicaciones esté en manos de una ONG que hace y deshace, presenta lo que le da la gana y se guarda lo demás.



Odebrecht coimeó a la mayoría de la clase política del país, ¿no considera que es bueno que se sepa todo y se combatan todos estos delitos?

Así es y por eso soy de las que dice que no es posible admitir que un acuerdo con esa empresa quede en secreto y que sea firmado por un fiscal de mínima instancia, por uno apenas superior y por un procurador que depende del poder político, donde a esa empresa que ha coimeado y ha corrompido le den todavía la chance de seguir trabajando, de decir en qué casos quiere apoyar y cuánto debe de pagarle de indemnización al país, todavía en quince años. Esto es un abuso total. Yo diría que hay otra mafia montada sobre la otra mafia.

José Domingo Pérez Martha Chávez coincide con Aldo Mariátegui, que calificó al fiscal Domingo Pérez y al juez Richard Concepción Carhuancho como dos 'subordinados insubordinados'. (GEC)

¿Usted pone las manos al fuego por Keiko?

Por nadie pongo las manos al fuego. Ni siquiera por mi hija, porque ahora ya es mayor de edad. Pero creo que Keiko no necesita que yo ponga las manos al fuego por ella.



Algunos fujimoristas, como usted, aseguran que la justicia está parcializada y que no se toca a Susana Villarán ni a PPK, por ejemplo...

Así es, ni a Nadine Heredia ni a Verónika Mendoza ni a las otras empresas señaladas como el ‘Club de la Construcción’, que siguen contratando con el Estado. Entonces, esa es una demostración de que las cosas no están bien.



¿Qué opina del fiscal Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Carhuancho?

Es como lo define (Aldo) Mariátegui: son dos subordinados insubordinados. Uno de ellos, para mí, es objeto de una prebenda a través de un cargo de confianza a su esposa. Eso creo que es insostenible.

Verónika Mendoza conversó de todo con nosotros. (G. Ávila) Martha Chávez llamó 'coescribidora de las agendas de Nadine' a Veronika Mendoza. (GEC) Verónika Mendoza

Algunos opositores del Gobierno afirman que los llamados ‘caviares’ son los que están tomando la justicia en el país y eso es peligroso, ¿qué piensa?

Desde hace mucho tiempo y lo hemos denunciado. Desde fines del año 2000 venimos denunciando esos acuerditos, convenios del Poder Judicial y el Ministerio Público con las ONG, con ciertas universidades que están capturadas por los ‘caviares’. Les han lavado la cabeza para decir que el terrorismo fue una guerra interna y que los terroristas eran luchadores sociales y ahora, para utilizar la justicia como elemento de persecución.



Todo apunta a que la ciudadanía, en el 2021, va a apostar por nuevos líderes, entre ellos Julio Guzmán, Alfredo Barnechea, Verónika Mendoza, ¿cómo los ve?

¡Dios nos coja confesados! Bueno, al señor Guzmán lo descalifico totalmente, pues no fue capaz de formar un propio partido. Se metió a un vientre de alquiler, malamente todavía, y quedó fuera. Además, ha sido funcionario de confianza de la señora Nadine Heredia, ha sido hasta viceministro. La señora Verónika Mendoza es un falso valor. Por favor, que vaya primero a responder por ser la coescribidora de unas agendas corruptas de la señora Heredia, que se han cargado ya dos muertos: el señor Fasabi y el sobrino de la señora Heredia. Y luego Barnechea, bueno, no es un hombre del partido, ya hemos visto que Acción Popular tiene otros referentes.



Muchas gracias, doctora Martha Chávez. Ojalá se detenga el ruido político y el Perú avance...

Ojalá, yo creo que sí, porque la anemia, la desnutrición, la deserción infantil y la muerte de las personas por robarles un celular son cosa de todos los días.