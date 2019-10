Martha Chávez: ‘Martín Vizcarra oculta su incapacidad para gobernar al país’ | ENTREVISTA | FOTOS

POR: OSCAR TORRES



Han pasado casi tres semanas de la disolución del Congreso y continúa la discusión de los constitucionalistas sobre si fue o no un golpe de Estado. Por tal motivo, Trome conversó con la primera mujer en ocupar la presidencia del Parlamento y una referente del fujimorismo, Martha Chávez, quien no calló nada.



Martha, ¿estamos viviendo los peruanos un golpe de Estado?

Sí. Un golpe contra el Congreso, porque no se ha extendido quizá a otras instituciones. A la Fiscalía de la Nación la han tomado, pero ya en un proceso mucho más encubierto.



Para usted, ¿cuál es la diferencia entre el 5 de abril de Alberto Fujimori y el 30 de setiembre de Martín Vizcarra?

Comenzando con que son absolutamente incomparables una persona de la calidad del presidente Alberto Fujimori y la del señor Vizcarra. Segundo, en el año 92, el Perú se debatía en unos intentos por salir de la quiebra en todo orden de ideas. No había un solo turista, un solo dólar de reserva, un solo dólar de inversión y estábamos, en 40 % del territorio nacional, en emergencia por el tema del terrorismo y el narcotráfico. Hoy el Perú tiene más de 70 mil millones de dólares de reservas, inversiones por miles de millones de dólares. Es otro el Perú.

Diversos analistas consideran que el fujimorismo y el APRA son los culpables de esta crisis. ¿Qué tendría que decir?

De ninguna manera. El fujimorismo y el APRA formamos juntos, 54 más 5, un número de 59 congresistas de 130, o sea, ese es un absurdo, y las decisiones más importantes, incluso aquella por la cual se ha utilizado de excusa, han sido tomadas por siete bancadas...



‘NOS ROBARON LA ELECCIÓN’



Pedro Cateriano, por ejemplo, me dijo la semana pasada que Keiko nunca aceptó su derrota con PPK y por eso ella tenía ánimo de venganza...

Mentira. Keiko no tiene ánimo de venganza. Uno no puede aceptar que le roben y yo no tengo ninguna duda de que a Keiko le robaron la elección.



A propósito, ¿visita a Keiko en el penal de Chorrillos?

Sí, pero no con regularidad o frecuencia, porque significa que tengo que estar en vacaciones o pedir un día libre para ir a visitarla. La he visitado este martes porque he estado de vacaciones hasta el jueves, entonces sí la he visto un poquito tranquila luego de la crisis que tuvo de salud, pero esperanzada en que pronto pueda recuperar su libertad. Ya es un año que ella está privada de su libertad...

Muchos fujimoristas consideran que fue un error de Keiko apartarla a usted y ahora le están pidiendo que vuelva. ¿Va a postular al Congreso?

No, yo no fui apartada. Yo conversé y debatí con Keiko mi participación o no. Sí es cierto que no participé en la campaña del 2016, pero yo nunca me aparté. Es más, hace tres años que soy asesora acá en la primera vicepresidencia cumpliendo un pedido del partido y de Keiko. No está decidido aún participar en esta elección...



GOBIERNO



Después de todo lo que estamos pasando, ¿cómo calificaría al presidente Martín Vizcarra?

Me parece un ser absolutamente negativo, una persona con serios problemas de entendimiento, serios problemas de corrupción. Él tiene más de cuarenta investigaciones, algunas ya listas para denuncia, pero que no se pueden desarrollar por la inmunidad presidencial que tiene. Es una persona que teme irse a la cárcel y por eso él no quiere irse el 2020 ni el 2021. Quiere quedarse. Él está tratando de salvar su pellejo a costa del país y estamos entrando en una dinámica de destrucción del mismo.



Juan Carlos Tafur me dijo que este era un gobierno mediocre y que no tenía cosas buenas que mostrarle al país. ¿Está de acuerdo?

Absolutamente, pero se ve. Si ahora nos demostraba una congresista que en lo que va del año a octubre, tienen solo ejecutado el 40 % del presupuesto de inversiones... Por favor, ¡qué capacidad es esa! El señor Vizcarra ya casi está dos años y no ha logrado solucionar nada. Inaugura carreteras que no tienen asfaltado, obras que no tienen ni siquiera expediente técnico; entonces, es una incapacidad terrible y el señor anda buscando a quien echarle la culpa y la gente tiene que saber que quien administra la riqueza del país es el Poder Ejecutivo, no el Congreso... Él está ocultando sus responsabilidades penales en cuestiones de corrupción y está ocultando su incapacidad para gobernar el país.

¿No cree que sea un exceso suyo calificar a este gobierno de ‘vizcarrista-chavista’?

No, no es ningún exceso y creo que me quedo corta. Y es más, le diría kirchnerista porque el cerebro gris detrás de esto es el argentino Aguiar, que es un peronista, kirchnerista, y ya sabemos los graves actos de corrupción y la falta de desarrollo que ha sufrido la Argentina por estos populismos tan peligrosos.



FUERZA POPULAR



A su criterio, ¿qué debe hacer políticamente Fuerza Popular en esta coyuntura?

Es una pregunta muy difícil. Mi primer sentido natural me dice que ignoremos esta elección, ha habido un golpe contra el Congreso. Esa elección va a ser una pérdida de dinero, porque nada garantiza que ese Congreso recompuesto, al primer y segundo mes, vaya a ser otra vez disuelto por este señor. Entonces, yo decía ‘despreciemos esta elección’, pero después tengo el otro lado que me dice ‘oye, eso sería dejarle el camino libre a quienes quieren destruir el país’. Destruir, desmontar el régimen económico, cambiar de Constitución, permitirle a este señor que se reelija 4 o 5 veces, como pasa en Venezuela, como está pasando en Ecuador. Yo no quiero del Perú otra Venezuela.

¿Cuál cree que será la tendencia de este nuevo Congreso que se elegirá en el 2020?

Decididamente, los ‘rojos’ están apostando por llegar y el señor Vizcarra tiene una alianza clarísima con el izquierdismo, y el más radical, por eso protegen por ejemplo a la señora Verónika Mendoza, pues la Fiscalía no le ha iniciado una sola investigación, ni siquiera preliminar, pese a que hay cuatro informes grafológicos que la señalan como cómplice de unas agendas (de Nadine) que son corruptas...

¿Dónde está registrado el dinero mal habido y robado? ¿Qué está pasando? Definitivamente, el señor Vizcarra apuesta por seguir siendo apoyado por la izquierda. Por eso acá los congresistas de izquierda son los que han aplaudido y aceptan la disolución.



Algunos miembros de su partido dicen que los llamados ‘caviares’ han secuestrado a Vizcarra. ¿Comparte esa idea?

No solamente son los caviares, porque ellos son los que decimos ‘estos izquierdistas que viven en su burbujita de burgueses’, sino que creo que hay un extremismo mucho mayor, marxista, y que tiene vinculaciones con el exterior, son agendas que quieren imponer. Ya lo lograron en Venezuela. Lo siguen manteniendo en Cuba. Casi lo logran en Brasil, pues lo han desmontado con el presidente Bolsonaro. Entonces, yo creo que acá hay cosas mucho más graves.



IDEOLOGÍA DE GÉNERO

Usted, por ejemplo, se opone a la llamada ‘ideología de género’ y al matrimonio gay, ¿por qué?

Porque eso no es lo que corresponde a instituciones naturales y a divisiones biológicas que la naturaleza ha hecho. Uno es hombre o mujer. El que se tengan determinadas inclinaciones no determina que se cambie la naturaleza y eso que yo digo no hay que discriminar a nadie. Toda persona merece respeto. Y el matrimonio de personas del mismo sexo no está reconocido por nuestra Constitución.

La economía está estancada y la inseguridad ciudadana sigue creciendo, ¿qué debemos hacer?

Acá tiene que haber una voz fuerte de la ciudadanía reclamándole ‘señor ya no tiene el juguetito distractivo del Congreso; ahora en estos meses, ¿qué va a hacer?’. Ya nos ha anunciado el regalo de mil millones de soles a gobiernos regionales, que tampoco tienen capacidad de ejecución, y eso, para mí, es para la campaña. Él quiere con esos mil millones de soles comprar conciencias y comprar un Congreso que le permita a él modificar la Constitución y quedarse en el poder.



NAVA Y ALAN



Luis Nava acaba de decir que Barata le entregaba personalmente dinero a Alan García, ¿qué piensa?

Y consiguió el mismo día su libertad. Más allá de la verdad o falsedad de esas declaraciones, yo creo que lo que queda muy evidenciado es que la prisión preventiva viene siendo utilizada como una extorsión y obtener la libertad es la coima, el pago por acusar a otros.



Las acusaciones fiscales revelan que Keiko también recibió dinero de Odebrecht y está con prisión preventiva por lavado de activos. ¿Pone las manos al fuego por ella?

No pongo las manos al fuego por nadie, ni siquiera por mi hija que ahora ya es mayor de edad. No es necesario poner las manos al fuego por personas que yo considero decentes y que, en este caso, no hay ningún elemento objetivo salvo la invención malhadada y maledicente de dos fiscales que están muy vinculados al señor Vizcarra, como es el fiscal Pérez, cuya esposa trabaja en un cargo de confianza del Ejecutivo y cuya protección determinó que el señor Vizcarra interrumpiera un viaje presidencial para venir a defenderlos. Por eso, yo creo que no hay ningún elemento que pruebe ni justifique que Keiko Fujimori sea investigada y menos privada de su libertad, como está hace un año... Ella es una presa política.

VARGAS LLOSA



Vargas Llosa declaró recientemente que Vizcarra hizo bien en disolver un Congreso de sinvergüenzas, pillos y semianalfabetos...

…Un sacavueltero no nos puede dar a nosotros una clase, una lectura seria sobre lo que ocurre en el país. Yo simplemente ni tomo en cuenta ese tipo de declaraciones, porque decididamente este señor más bien disolvió a su familia después de 50 años. De qué puede hablarnos...



De acá al 2021 vamos a estar en el Bicentenario. ¿Cuál cree que debe ser la fuerza política que tendría que llegar al poder para el bien del país?

Por supuesto que el fujimorismo, porque, más allá de sus errores, es el único movimiento político que encontró este país destruido y lo reconstruyó...



Muchas gracias, Martha, ¿qué mensaje le daría a la gente?

Encantada. Simplemente decirles que estemos alerta. Tenemos un presidente de facto que no tiene ningún equilibrio y está gastando y gastando, y probablemente se gaste y queme gran parte de las reservas internacionales del país. Eso es un peligro.

PENSANDO EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 2021:



Salvador Del Solar...

Improvisado.



Julio Guzmán...

Socio de Nadine.



Keiko Fujimori...

Una lideresa de fuste.



Kenji Fujimori...

No quiero ni pensar en él.

Verónika Mendoza...

Que vaya a la Fiscalía y que encare a la Justicia.



George Forsyth...

También, muy simple en sus argumentaciones.



Antauro Humala...

¡Oh! Peligroso, ¿no?



César Acuña...

Muy peligroso y también comprometido su partido en cosas que hay que explicar en relación a la corrupción.



Alfredo Barnechea…

Ya creo que fue.