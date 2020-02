Martha Chávez, electa congresista por Fuerza Popular para el nuevo Parlamento, fue consultada sobre qué haría si tuviera un hijo o hija gay, aunque la abogada sostuvo que no cree en el matrimonio del mismo sexo, mencionó que cada uno puede decidir qué hacer con su vida cuando es mayor de edad.

“Es su vida, cada cual responde. Yo pongo las manos al fuego por alguien como mi hija mientras sea menor de edad. Cuando sea mayor de edad, ella es la que decidirá sobre su vida”, dijo la fujimorista en una entrevista con el diario Ojo.

Asimismo, Martha Chávez sostuvo que eso no le hace cambiar su idea sobre la comunidad LGTBI. “Hay que proteger la vida desde la concepción. Las personas LGTBI o heterosexuales tienen la misma dignidad y tienen los mismos derechos. Pero tampoco creo que, por una minoría que define su opción distinta, uno puede estar acomodando las instituciones. No creo en el matrimonio del mismo sexo, porque el matrimonio es para la procreación y dos personas del mismo sexo no pueden procrear”.

La electa congresista por Fuerza Popular concluyó que tiene una propuesta llamada “unión solidaria” que servirán para “temas patrimoniales exclusivamente y no referidos solamente a la comunidad LGTBI, sino a cualquier par de personas. Pueden ser hasta hermanos, primos , amigos”, y que retomará esa ley cuando vuelva a estar en el Congreso de la República porque “llegó incluso a tener dictamen aprobado”.