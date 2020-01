Por: Oscar Torres

Martha, vas con el número 1 de Fuerza Popular. ¿Cuál va a ser la primera acción que tomarás en beneficio del pueblo de llegar al Congreso?

El contexto de la presencia no solamente mía, sino del propio fujimorismo representado por Fuerza Popular, es defender los valores de los peruanos que están plasmados en la Constitución. Ese es el telón de fondo diríamos.

¿Y cuál sería la labor específica?

Hemos hablado de cuatro ejes fundamentales: impulso a la economía, seguridad ciudadana, tema social y previsional, y defensa de la familia.

En las redes están haciendo campaña para que no voten por Fuerza Popular, Solidaridad Nacional y el APRA. ¿Qué opinas?

Además, hay otro partido también, metieron a Patria Segura. Incluso, está circulando por las redes una cosa de ‘He-Man’ (dibujo animado) de donde se pide votar por los otros partidos que son los aliados del gobierno. O sea, para mí esto tiene como fuente el troll-center del gobierno.

Martha Chávez en entrevista con Trome. (Trome.pe)

Algunos califican de poco atractivas estas elecciones, ¿qué piensas?

Sí, decididamente no es una fiesta electoral ni democrática. Ojo, esto es una elección extraordinaria por una decisión arbitraria e inconstitucional del señor Vizcarra, y que les cuesta a los peruanos más de 200 millones de soles para elegir congresistas por un período, solamente de un año y cinco meses.

¿Sigues creyendo que el presidente Vizcarra dio un golpe de Estado y es un dictador?

Absolutamente. Ha dado un golpe de Estado innecesario. No estábamos en una situación que ameritara una medida extraordinaria en busca del bien común. No, no, no.

¿Cómo definirías a los llamados ‘caviares’?

Tremendamente nocivos.

¿Qué opinión tienes de Gino Costa?

Es una persona que cambia de partido, como una serpiente cambia de piel.

¿Quién financia tu campaña?

Yo financio mi campaña. También tengo un amigo que ha decidido financiarme con un monto no muy elevado, pero me ha dicho: ‘Martha, ponme’. ‘Te van a perseguir amigo’, le dije. ‘No importa ponme, ponme’, me respondió.

¿Con cuánto ha colaborado tu amigo y tú cuánto gastarás?

Él me ha dado 15 mil soles. Y yo he sacado 100 mil soles de mi fondo de AFP. Ahora, no solamente para gastar en la campaña, sino también porque estoy con licencia y vivo de mi trabajo, pero yo nunca he gastado más de 20 mil a 25 mil dólares. Jamás.

Tú has comentado que el enfoque de género podría generar que una persona hasta se pueda casar con una computadora. ¿Cuál es tu mayor crítica a esta postura avalada por el gobierno?

...Yo no digo eso de la computadora, eso lo recojo de lo que señalan las mismas fuentes que uno consulta en internet. Hasta 130 o 150 géneros. Desde el que se cree niña, pasa en Canadá. Un señor de mi edad que se cree niña y quiere ir a un nido, entonces eso es una locura. Entonces, comienza con la relativización de algo que es tan sabio, simple y biológico como es el ser hombre y mujer. Y hay una palabra precisa en el castellano que es sexo: sexo femenino, sexo masculino.

¿Alberto Fujimori está dirigiendo la campaña de Fuerza Popular?

Dirigiendo no puede. El presidente está privado, ojalá tuviera la posibilidad el presidente de estar libre. Está injustamente condenado y preso, y es el líder histórico del fujimorismo. Ojalá, pero no, no.

Gracias, Martha, y ¿cuál sería tu mensaje para el pueblo?

Protejamos a nuestra patria del gran peligro que significa que el señor Vizcarra quiera quedarse más allá del 2021 y quiera destruir, junto con la izquierda, la Constitución y los valores que ella contiene que van más allá de la economía del libre mercado. Tiene que ver con la defensa de la vida desde la concepción, reconocimiento de la familia y del matrimonio como instituciones básicas, reconocimiento del derecho de los padres a la educación de sus hijos y, por supuesto, el reconocimiento al emprendimiento privado, pequeño, micro, mediano y grande. Gracias a ti.