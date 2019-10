Martín Vizcarra: Aprobación del presidente de la República pasó de 48% a 79% tras disolución del Congreso 

La aprobación del presidente Martín Vizcarra subió nada menos que 31 puntos, pasando de 48 % al 79% en solo un mes, tras su decisión de disolver el Congreso, tal y como muestra la última encuesta nacional urbano rural de Ipsos para El Comercio.



Se trata del pico más alto en todo el mandato de Vizcarra Cornejo, quien solo evidencia un 16 % de desaprobación.

En tanto, la vicepresidenta Mercedes Aráoz alcanza un 81 % de desaprobación, contra solo un 10 % de respaldo.



Por su parte, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, muestra un 63 % de desaprobación contra un 17 % de apoyo.

Además, la medida en sí de disolución del Legislativo tiene el apoyo mayoritario del 85 % de los encuestados. Este amplio margen se explica porque existe la convicción de que la medida fue tomada de acuerdo a ley. El 76 % considera que es ‘correcta porque era lo que la Constitución permitía’, señala Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, y solo un 10 % cree que es incorrecta por ser ‘un golpe de Estado’.



No obstante, la aprobación a la gestión del Gobierno se encuentra en solo 43 %.

HABLA EL PRESIDENTE



Por su parte, el presidente Martín Vizcarra, quien estuvo ayer en Pucallpa, por la Semana Jubilar de esas ciudad, señaló: “(Las encuestas) no marcan nuestras decisiones, nosotros no estamos actuando en función de qué hay que hacer para subir o para no bajar en una encuesta. Nuestros actos y nuestras funciones están determinadas por qué cosas son mejores para la población (...). Las encuestas son importantes como una referencia, no son determinantes en la conducta que tomamos nosotros como Gobierno”

DATAZO

La encuesta nacional urbano-rural se realizó del 9 al 11 de octubre y se entrevistaron a 1203 personas mayores de 18 años. El nivel de confianza es del 95 %, con un margen de error del +/-2.83 %