UNA TRAICIÓN AL PERÚ. Así calificó Martín Vizcarra al voto de César Acuña y su pardido, Alianza para el Progreso, a favor de la vacancia presidencial. En declaraciones a los medios de prensa desde los exteriores del estudio de sus abogados, el expresidente se refirió a la actual crisis política que vive nuestro país.

“Una semanas antes, en declaraciaones públicas, el líder de APP, el señor César Acuña, dijo que por la gobernabilidad no iba apoyar la vacancia. Yo dos dias antes tuve una comunicación y ratificaba. Sí me sorprendió que votara a favor de la vacancia”, dijo el exmandatario.

Asimismo, al ser consultado sobre si la acción de Acuña fue una ‘traición’, Vizcarra aseguró que no fue una deslealdad personal. “Un partido político que no es el partido de Gobierno puede tomar la decisión que crea más conveniente, no es una traición al presidente, a Martín Vizcarra, si el análisis que hace, que la vacancia iba afectar la gobernabilidad del Perú como vemos que en efecto está afectando, la traición ¿a quién es? Es al Perú, no a mí, no está traicionando a una persona”, indicó.

En otro momento de sus declaraciones se refirió a las seis bancadas que votaron por su vacancia y ennumeró los posibles intereses particulares que las hicieron tomar la decisión que finalmente lo hizo abandonar el cargo hace tan solo unos días.

“Hay un grupo que quiere sacar a su líder de la cárcel, otro grupo quiere que su universidad este activa, otro grupo tiene una serie de congresistas con investigaciones fiscales y que quieren mantener la inmubnidad”, advirtió el expresidente.

