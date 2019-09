Martín Vizcarra decide disolver constitucionalmente el Congreso de la República y adelantar elecciones

En un breve mensaje a la Nación, el presidente de la República Martín Vizcarra anunció el cierre del Congreso de la República y adelanto de las Elecciones. Previamente, el mandatario se reunió en Palacio de Gobierno con sus ministros y el equipo jurídico para dar una solución a la crisis política que se está viviendo en el Perú.



Mientras Vizcarra daba el mensaje a la Nación, en el Congreso de la República se votó rápidamente para aprobar de la cuestión de Confianza presentada por el Gobierno con la finalidad que el mandatario no tenga excusa para disolver el parlamento.



En su mensaje a la Nación, Martín Vizcarra señaló que desde que asumió el cargo como presidente de la República, los enfrentamientos con el Congreso han sido constantes. "He decidido disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias" anticipadas, dijo el mandatario en un mensaje al país por televisión, al agudizarse un choque de poderes iniciado hace tres años y cerrarse las vías de entendimiento entre el ejecutivo y legislativo.



"Es claro que la obstrucción y blindaje (del Congreso) no cesan y no habrá acuerdo posible", sostuvo el mandatario, mientras centenares de manifestantes congregados afuera del parlamento celebraban su decisión.



"Ante negación fáctica de confianza decidí disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la república", añadió, horas después de que los jefes parlamentarios rechazaran suspender la cuestionada designación de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

