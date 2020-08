La Comisión de Ética del Congreso aprobó por mayoría investiga al legislador Jhosept Amado Pérez Mimbela (Alianza para el Progreso) por el insulto contra el presidente Martín Vizcarra durante el debate de la reforma sobre inmunidad parlamentaria, el pasado 5 de julio.

Por 5 votos a favor y dos abstenciones, dicho grupo de trabajo dio luz verde al informe de su secretaría técnica, que precisa que el legislador de APP cometió una infracción al reglamento de ética.

El único congresista que tomó la palabra y que mostró cierta reticencia con el inicio de la investigación por este caso fue Aron Espinoza (Podemos Perú), que se abstuvo en la votación final.

“El mencionado congresista ya ha pedido las disculpas del caso, no es algo que haya querido hacer de forma premeditada. Ustedes decidirán a través de su voto”, señaló el legislador en su intervención.

El pasado 31 de julio Pérez Mimbela pidió disculpas a Vizcarra por la frase agraviante, cuando se debatía el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y del antejuicio político de altos funcionarios.

Aseguró que su frase fue “desafortunada y lamentable”, y afirmó que no tuvo la intención de ofender a nadie, mucho menos a la investidura presidencial, pese a sus “fuertes discrepancias”.

“Repito, jamás sería capaz de vertir [sic] palabras denigrantes en su contra. Sin embargo, con esto no pretendo justificar lo sucedido. Toda mi vida siempre he asumido con responsabilidad mis actos y esta no será la excepción”, expresó.

“Por eso pido disculpas públicas al presidente de la República, a mi partido Alianza para el Progreso, a ustedes mis colegas congresistas, al pueblo peruano y a quienes se sintieron aludidos u ofendidos. Es de varones reconocer errores. Por ende me pongo a disposición de la Comisión de Ética del Congreso de la República”, añadió.

La Comisión de Ética había solicitado a Pérez sus descargos en una carta enviada el 27 de julio. El documento señala que se espera la respuesta para “determinar si los hechos denunciados ameritan el inicio de una investigación”.

Este pedido de descargo se dio luego que el Área de Grabaciones del Congreso informara el 23 de julio que fue Jhosept Pérez Mimbela quien tenía el micrófono encendido durante la sesión plenaria cuando se escuchó la frase: “Vizcarra ya no tiene inmunidad, se c... ese c…. su madre”.